Taksim'de şüpheli valiz paniği

Beyoğlu’nda şüpheli bir valiz polisi alarma geçirdi. Güvenlik güçleri tarafından valizin çevresi güvenlik şeridi ile kapatılarak, kontrollü bir şekilde patlatıldı. Valizin boş olduğu anlaşıldı.

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Topçu Caddesi üzerinde saat 21.30 sıralarında vatandaşlar sahipsiz bir valiz olduğunu fark etti.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri valiz ve çevresini güvenlik şeridi çekerek caddeyi kapattı. Bomba imha uzmanı istendi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar ve turistler şüpheli valizi meraklı gözler ile izledi.

Bomba imha uzmanı polisi özel kıyafetlerini giyerek valizin yanına fünye bıraktı. Kontrollü bir şekilde patlatılan valizin boş olduğu anlaşıldı. Kontrollü patlama nedeniyle çevredeki bazı vatandaşlar çığlıklar atarak olay yerinden kaçtığı duyuldu. Valizin boş olduğu anlaşılmasından sonra cadde tekrar yaya trafiğine açıldı.

Öte yandan, şüpheli çantanın patlatılması sırasında duyulan ses korkuya neden oldu. Çok sayıda Twitter kullanıcısı da patlama sesinden sonra 'Taksim'de patlama oldu' şeklinde mesaj yazdı.