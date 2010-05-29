Taksim'de silahlı kavga

T24- Taksim'de SDP üyesi bir grup ile ÖDP'liler arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, 2'si silahla olmak üzere 7 kişi yaralandı. Polis 3 kişiyi gözaltına aldı.



İddiaya göre dün akşam saat 19.00 sıralarında Taksim Yoğurtçu Faik Sokakta bulunan Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) İstanbul İl Binasına gelen Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyesi 2 kişi içeri girerek SDP’lilerle konuşmaya başladı. Daha sonra binadan ayrılan ÖDP üyesi 2 kişi beraberinde bir başka grupla gelerek yeniden görüşmek istedi. Bu sırada kalabalık bir grubun geldiğini gören SDP’liler camdan kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu Mustafa Dizkan kalçasından, Arif Akbaş ise bacağından yaralandı.



Daha sonra aşağıya inen SDP’liler ile ÖDPliler arasında başlayan kavgada ÖDP’li olduğu öğrenilen Mustafa Cüstan, Turan Gülkız, Yalçın Köse, Ali Cennet ve Akif Kara darp edildi. Yaralılar özel araçlarla Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu sıra olay yerine sevk edilen poles ekipleri, güvenlik şeridi çekerek bölgeye kimseyi sokmadı. Bu sırada SDP’liler de kapıyı arkadan kilitleyerek polisin içeri girmesine izin vermedi. SDP binasında bulunan 3 kişi olay yerine gelen avukatlarıyla yaptığı görüşme sonucunda dışarıda bekleyen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan 3 kişi götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Polis, daha sonra savcılıktan aldığı arama izni ile binada arama yaptı.