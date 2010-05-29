T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Taksim'de silahlı kavga

Taksim'de SDP üyesi bir grup ile ÖDP'liler arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, 2'si silahla olmak üzere 7 kişi yaralandı. Polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

29 Mayıs 2010 03:00

T24- Taksim'de SDP üyesi bir grup ile ÖDP'liler arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, 2'si silahla olmak üzere 7 kişi yaralandı. Polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

 
İddiaya göre dün akşam saat 19.00 sıralarında Taksim Yoğurtçu Faik Sokakta bulunan Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) İstanbul İl Binasına gelen Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyesi 2 kişi içeri girerek SDP’lilerle konuşmaya başladı. Daha sonra binadan ayrılan ÖDP üyesi 2 kişi beraberinde  bir başka grupla gelerek yeniden görüşmek istedi. Bu sırada kalabalık bir grubun geldiğini gören SDP’liler camdan kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu Mustafa Dizkan kalçasından, Arif Akbaş ise bacağından yaralandı.


Daha sonra aşağıya inen SDP’liler ile ÖDPliler arasında başlayan kavgada ÖDP’li olduğu öğrenilen Mustafa Cüstan, Turan Gülkız, Yalçın Köse, Ali Cennet ve Akif Kara darp edildi. Yaralılar özel araçlarla Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu sıra olay yerine sevk edilen poles ekipleri, güvenlik şeridi çekerek bölgeye kimseyi sokmadı.  Bu sırada SDP’liler de  kapıyı arkadan kilitleyerek polisin içeri girmesine izin vermedi. SDP binasında bulunan 3 kişi olay yerine gelen avukatlarıyla yaptığı görüşme sonucunda dışarıda bekleyen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan 3 kişi götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Polis, daha sonra  savcılıktan aldığı arama izni ile binada arama yaptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24