T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksim'de silah sesleri; 1 kişi gözaltında

Polis havaya ateş açıp paniğe neden olan kişiyi gözaltına aldı

06 Nisan 2016 16:52

İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde bir kişinin silahla havaya ateş açması sonucu büyük panik yaşandı. Polis, havaya ateş açan kimliği belirsiz kişiyi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Hürriyet'in haberine göre, öğle saatlerinde Taksim Meydanı Atatürk Anıtı önüne gelen şahıs, belinden çıkardığı tabancayla havaya ateş açtı. Elindeki tabancayı bırakmayan ve çevreye tehditler yağdıran zanlı, vatandaşların koru dolu anlar yaşamasına neden oldu. Kimliği öğrenilemeyen şahıs, polisin zamanında müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Taksim'de yaşanan silahlı şahıs paniği, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde zanlı elinde tabancayla bekliyor. Zaman zaman yere oturan şahıs, elindeki silahı ise bırakmıyor. Bir süre sonra şahsı ikna etmek için yanına yaklaşan polis, harekete geçiyor. Koşarak şahsın üzerine atlayan polis, zanlıyı etkisiz hale getiriyor.

ETİKETLER

taksimsilah sesihavaya ateş açmagözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24