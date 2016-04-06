Taksim'de silah sesleri; 1 kişi gözaltında

İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde bir kişinin silahla havaya ateş açması sonucu büyük panik yaşandı. Polis, havaya ateş açan kimliği belirsiz kişiyi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Hürriyet'in haberine göre, öğle saatlerinde Taksim Meydanı Atatürk Anıtı önüne gelen şahıs, belinden çıkardığı tabancayla havaya ateş açtı. Elindeki tabancayı bırakmayan ve çevreye tehditler yağdıran zanlı, vatandaşların koru dolu anlar yaşamasına neden oldu. Kimliği öğrenilemeyen şahıs, polisin zamanında müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Taksim'de yaşanan silahlı şahıs paniği, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde zanlı elinde tabancayla bekliyor. Zaman zaman yere oturan şahıs, elindeki silahı ise bırakmıyor. Bir süre sonra şahsı ikna etmek için yanına yaklaşan polis, harekete geçiyor. Koşarak şahsın üzerine atlayan polis, zanlıyı etkisiz hale getiriyor.