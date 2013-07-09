Taksim'de silah sesleri

Gezi Parkı'na yürümek isteyenlere müdahale edilen Taksim'de kimliği belirsiz bir kişi havaya 6-7 el ateş açtı. Silah sesiyle yurttaşlar panik olurken, kimliği belirlenemeyen beyaz gömlekli saldırgan yakalandı.

İmam Adnan Sokak'ta kimliği belirlenemeyen şahıs, ateş açtıktan sonra kaçtı. Bölgeyi kapatan polis arama yaparken, boş kovanları toplayıp polise veren bir vatandaş da gözaltına alındı.

Twitter üzerinden olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutl silahlı kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Mutlu, "Bugün Taksim Platformu'nun Gezi Parkı'nda toplanma çağrısı sonrası çıkan olaylarda silahla ateş eden şahıs emniyetçe yakalanıp, gözaltına alındı" ifadesini kullandı.