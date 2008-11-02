Taksim'de sert müdahale

DTP ve bazı sivil toplum örgütlerinin Taksim'de yapmayı planladığı eyleme izin yok. İşte Taksim'de son durum...



İstanbul Valisi Muammer Güler, Demokratik Toplum Partisi (DTP) ve bazı sivil toplum kuruluşlarının, Taksim’de bugün gerçekleştirmeyi planladığı eyleme izin verilmeyeceğini söyledi.



DTP ve bazı sivil toplum kuruluşlarının bugün Taksim’de düzenleyeceği oturma eyleminin öncesi ve sonrasında meydana gelebilecek olaylarla ilgili olarak dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bir toplantı yapıldı.



Toplantının ardından basın açıklaması yapan Vali Güler, isim vermeden DTP’yi uyararak, “Bir siyasi partinin ve bölücü terör örgütüne yakın bazı örgütlerin yayımladıkları bildirilerde ya da internet sitelerinde yer alan haberlerde Taksim’de kanunsuz bir eylem için kitleleri teşvik etmektedirler” dedi.

DTP’ye yapılacak toplantının kanunsuz olacağını ve halkı kanunsuz eyleme teşvik ettikleri için yasal işlem yapılacağının tebliğ edildiğini belirten Güler, eylem çağrılarına itibar edilmemesini istedi.



Taksim'de son durum



DTP'nin Diyarbakır'da yaptığı oturma eylemine destek amacıyla yapılması planlanan basın açıklaması öncesinde Taksim'de polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Eylem öncesi Taksim Meydanı'na çok sayıda çevik kuvvet ekibi konuşlandırıldı. İstiklal Caddesi'nin girişleri de panzerler tarafından tutuldu.

Bu arada güvenlik önlemi alan polis Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın girişini demir bariyerlerle kapattı. Olası bir olaya karşı Taksim'de itfaiye araçları hazır bekletiliyor. Taksim Meydanı ve çevresine özel harekat timleri de gönderildi.



İzinsiz eyleme müdahale edildi



Taksim'de izinsiz oturma eylemi yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Tarlabaşı Sakızağacı Caddesi'nde toplanan grup, Taksim yönüne gitmek istedi. Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alan polis, dağılmaları yolunda uyardığı gruba, daha sonra göz yaşartıcı gazlarla müdahalede bulundu.

Grup, polisin müdahalesi üzerine ara sokaklara dağıldı. Bu sırada bazı kişiler gözaltına alındı.

Öte yandan, çevredeki bazı vatandaşların da atılan gazdan etkilendiği görüldü.



Vali Güler’e Don Kişot benzetmesi



DTP İstanbul İl Başkanı Halil Aksoy, İstanbul'la ilgili basın açıklaması kararını bir hafta önce aldıklarını ifade ederek,şunları söyledi:

"Daha sonra genel merkezimiz Türkiye çapında bir oturma eylemi kararı aldı. Ancak daha önce böyle bir karar almamız nedeniyle biz gedemedik. Sadece basın açıklaması yapacaktık. Bir miting veya oturma eylemi yapmayacaktık. Türkiye'de Kürtler bir süredir ayakta. Bunu herkes iyi anlamalı. Kürtlerin bu taleplerini iyi okumalı. Kürt sorununun demokratik çözümü için bizde İstanbul'da bir açıklama yapacaktık. Vali 'miting yapacaklar' diyor. Bunun adı miting veya oturma eylemi değil. Bu bir basın açıklamasıdır. Böyle bir basın açıklaması için Vali'ye başvurmak gibi bir yasa yok. Vali'nin tedirginliği farklıdır. Burada insanların kafasını karıştırmak gibi bir durum söz konusu. Bu açıklama karşısında üzüldük. Daha sonra "Orada yaptırmayacağız" gibi bir takım şeyler söylediler. Biraz Don Kişot'un yel değirmenleriyle kavgasına benziyor"dedi.



Aksoy, "Kürt halkının sorunu dil, kültür ve ulusal onur sorunudur. Her insan bilir. Her varlığın doğal tepkisidir. Kediyi köşeye sıkıştırırsanız yüzünüzü yırtar"diye konuştu.



