Taksim’de polisin kullandığı plastik mermi bir kişinin gözüne isabet etti

Taksim Meydanı’nda düzenlenen “İnternetime Dokunma” eyleminde bir kişi, polisin kullandığı plastik merminin isabet etmesi sonucu gözünden yaralandı.

Telekomünikasyon İletişim Dairesi Başkanlığı’na (TİB) internet sitelerine ait sayfaları 4 saat içinde engelleme yetkisi veren yeni internet yasa tasarısına karşı sosyal medya üzerinden #internetimedokunma ve #18Ocak18DeSokaklara etiketleriyle örgütlenen gruplar, bu akşam saat 6’da Taksim’de buluşmak için çağrı yaptı.

Aralarında üç büyük kulübün taraftarlarının da olduğu yüzlerce kişi, Tünel, Galatasaray Meydanı ve Taksim’de toplanmaya çalışırken, polis göstericilere plastik mermi, biber gazı ve TOMA’lardan sıkılan tazyikli suyla sert müdahalede bulundu.

Galatasaray Meydanı’nda bir kişi, polisin kullandığı plastik mermiyle gözünden yaralandı.