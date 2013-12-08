Taksim'de polis ve doktorlar arasında arbede

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip odası üyesi doktorlar, 'Sağlık Torba Yasası'nı protesto etmek için Gezi Parkı merdivenlerinde basın açıklaması yapmak istedi. Polisin izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre basın açıklaması öncesi Taksim Meydanı'nda ve Gezi Parkı'nda geniş güvenlik önlemleri alan polis, saat 12.00'da basın açıklaması için metro çıkışında toplanan doktorlara, izin verilmeyeceğini bildirdi.

İstanbul Tabip Odası yetkilileri, polise Torba Yasa'yla ilgili eleştirilerinin bulunduğunu ifade ederek basına açıklama yapmak için 5 dakikalık izin istedi. Ancak polis tarafından, valilikçe Taksim'in basın açıklamalarına yasaklandığı hatırlatarak ayrıcalık tanınamayacağı söylendi. Doktorların açıklama yapma ısrarı üzerine sonrası, çevrede toplanan çok sayıda sivil polis, kendilerine verilen talimatla doktorları itekleyerek uzaklaştırmaya çalıştı.

Bu sırada eylemciler, "Hekimlik onuru engellenemez" şeklinde sloganlar attı. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu ise polisin kendisini iteklemesine karşın basın açıklamasını okumaya devam etti. Zaman zaman gergin anların yaşandığı olayda, Taksim Hill Otel önüne kadar iteklenerek uzaklaştıran doktorlar, burada basın açıklamasını okuyacaklarını söyledi.

Gazeteci gözaltına alındı

Bu sırada yaşanan arbede nedeniyle, polis sık sık basın mensuplarına uzaklaşmaları yönünde uyarıda bulundu. Bir polis yetkilisi, fotoğraf çeken bir basın mensubunun makinesine vurdu. Makinesi yere düşen Etkin Haber Ajansı Muhabiri Emrah İlingi, daha sonra grubun arasından çekilerek gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen İlingi, kimlik kontrolü ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Arbedede basın açıklaması okumaya çalıştı

Taksim Hill Otel önünde basın açıklamasını okuyan Ali Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"Sağlık Torba Yasası'nda hekimleri, sağlık çalışanlarını ve halkın sağlık hakkını olumsuz etkileyecek onlarca madde bulunuyor. Ancak bunların içinde biri var ki, sağlık hizmetinin tanımını, hekimliğin evrensel içeriğini ve varlık sebebini ortadan kaldıracak nitelikte. 'Olağanüstü durumlarda mesleğini icraya yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana kadar verilecek olan sağlık hizmeti hariç, ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır' diyen bu yasa maddesi ülke sağlık ve hukuk tarihine kara bir leke olarak girmek üzeredir" dedi.

Açıklamanın ardından alkışlarla polisin tutumunu protesto eden doktorlar, Torba Yasa'nın konuşulduğu konferansa katılmak için otele girdiler.