Taksim'de polis müdahalesi!

Demokratik Öğrenci Dernekleri Federasyonu üyesi bir grup, Diyarbakır'da 6 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirilen eylemde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Aydın Erdem için anma gerçekleştirdi. Polis eylem sırasında geniş güvenlik önlemi aldı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Galatasaray Lisesi önüne toplanan grup, burada yapılan basın açıklamasının ardından Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Grubun yürüyüşüne izin vermeyen polis önce megafonla grubu dağılmaları konusunda uyardı. Eylemciler yürümeye devam edince polis, TOMA aracından sıkılan tazyikli suyla müdahale etti. Polis ara sokaklara dağılan eylemcileri bir süre kovaladı.