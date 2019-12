Taksim'de 'nükleere hayır' eylemi

T24 - Beyoğlu'nda çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca, Çernobil nükleer felaketinin yıl dönümü dolayısıyla eylem yapıldı.







Galatasaray Lisesi önünde toplanan Greenpeace, Küresel Eylem Grubu ve Yeşiller Partisi üyeleri, "Sustur sustur, nükleeri sustur" ve "Başka bir enerji mümkün, başka bir dünya mümkün" pankartları açarak, "Nükleere hayır" sloganları eşliğinde kortej halinde Tünel Meydanı'na kadar yürüdü. Gruptakiler, yürüyüş sırasında enstrümanlar çaldı.



Grupta yer alan Avrupa Parlamentosu Üyesi Mihalis Tremepulos yaptığı açıklamada, Çernobil'deki nükleer kazadan çeyrek asır sonra radyoaktif mirasın hala insanlıkla birlikte olduğunu belirterek, "On binlerce ölü ve ciddi hasta, tamamen kapalı bölgeler, asgari güvenlik tedbirleriyle muameleyi bekleyen yarım yamalak gömülmüş yüzlerce ton yüksek derecede radyoaktif madde var" dedi.



25 senenin ardından uluslararası toplumun Çernobil'in etkilerini unuttuğunu, onlarca reaktör sipariş edildiğini kaydeden Tremepulos, Fukuşima'da yaşananlardan sonra insanlığın tekrar uykudan uyanarak nükleer enerjinin risklerinin farkına vardığını söyledi.



Tremepulos, 26 Mart'ta Sofya'da Balkan ülkelerindeki çevre örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiğini, Türkiye, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk ve Romanya'daki nükleer santral projelerine karşı Balkan Anti-Nükleer (BAN) Ağının kurulduğunu ifade etti.



Grup adına açıklama yapan Küresel Eylem Grubu üyesi Nurhan Yüce de Çernobil'de meydana gelen patlamanın ardından dönemin nükleer gücü Sovyetler Birliği'nin radyoaktif serpintinin Avrupa'ya yayılmasına kadar kazayı gizlediğini, bu olayda on binlerce kişinin öldüğünü, 1 milyon insanın etkilendiğini ve kazanın etkilerinin halen sürdüğünü kaydetti.



Yüce, "Bu kaza yapmaz teknoloji harikası yüzünden Türkiye dahil olmak üzere bir nesil insan etkilendi" dedi.

Fukuşima felaketinden sonra Almanya, İsviçre, Çin ve Venezuela'nın nükleer enerji programlarını ciddi bir şekilde gözden geçirdiğini, siparişlerini iptal ettiğini ve reaktörlerini kapattığını anlatan Yüce, Türkiye'deki yetkililerin ise bu felaketi küçümsediğini ileri sürdü.



Hükümetten derhal nükleer enerjiden vazgeçtiğini açıklamasını isteyen Yüce, "Akkuyu'ya, Sinop'a, Türkiye'nin ya da dünyanın herhangi bir yerine nükleer santral istemiyoruz. Yaptırmayacağız. Çernobil faciasında yaşanan acılar insanlık tarihinde artık hiçbir şekilde tekrarlanmasın" dedi.



Öte yandan, Taksim Meydanı'nda toplanan "Karadeniz İsyandadır Platformu" üyesi bir grup da sloganlar eşliğinde Galatasaray Lisesi'ne kadar yürüyerek, nükleer santral projelerini protesto etti.



Grup adına yapılan açıklamada, insan yaşamı üzerinde oyun oynanmasına ve nükleer santrale izin verilmeyeceği kaydedildi. Gruptakiler, yerde bir süre hareketsiz yatarak, nükleer kazalarda yaşanan can kayıplarını protesto etti.