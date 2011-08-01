Taksim'de masa toplayan zabıtaya kurşun

T24 - Beyoğlu'nda iki haftadır devam eden masa, sandalye operasyonuna tepki gösteren 38 yaşındaki Hasan Ş. Talimhane Receppaşa caddesindeki zabıta noktasına silahlı saldırıda bulundu. Zanlı Hasan Ş, "Masa ve sandalyemizi topladılar, kırdılar. Ben de vurdum" dedi.



Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken zanlı olay yerinden kaçmaya başladı. Zanlıyla zabıtalar arasında kovalamaca yaşandı.



Kovalamaca sırasında zanlı havaya rastgele ateş etmeye devam etti. Zanlının sıktığı mermi bir ticari aracın camına isabet etti. Şans eseri can kaybı ve yaralanan olmazken zanlı polis tarafından yakalandı.



Taksim Polis Merkezi'ne getirilen zanlı Hasan Ş. pişman olmadığını söyleyerek, "Masa ve sandalyemizi topladılar, kırdılar. Ben de vurdum" diye konuştu.



Zabıtalar saldırının gerçekleştiği yerde çekim yapmak isteyen kameramanlara çekim yapmamalarını söyleyerek saldırdı. Arabasına mermi isabet eden taksi şoförü Yüksel Şen, birinin silah sıkarak geldiğini söyleyerek kendi aracına mermi geldiğini ve 3-4 el silah sıktığını ifade etti. Otobüs durağında bekleyen görgü tanıkları zanlının havaya silah sıktığı sırada herkesin korkarak kaçtığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





