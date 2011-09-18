T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksim'de izinsiz gösteri İSTANBUL (A.A)

18 Eylül 2011 19:30

-Taksim'de izinsiz gösteri İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - Taksim'den Galatasaray'a doğru izinsiz bir yürüyüş yapmak isteyen ve terör örgütü PKK ile lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan BDP'li gruba, polis, Tarlabaşı'nda tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. BDP İstanbul milletvekilleri Sebahat Tuncel ile Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında bulunduğu bir grup BDP'li, Taksim Meydanı'nda toplandı. Grup, ''terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların durdurulması'' gerekçesiyle basın açıklaması yapmak üzere, Galatasaray Meydanı'na yürümek istedi. Polis, bu yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine Taksim Meydanı'nda bir süre bekleyen grup, daha sonra polis kontrolünde Tarlabaşı Bulvarı'ndan BDP İl Binası'nın önüne yürüdü. Burada da bir süre bekleyen grup, yeniden yürüşe geçmek istedi. Polis, uyarılara uymayan ve taşkınlık yapan gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gruptan da polise taş ve şişelerle saldırıda bulunuldu. Grup, daha sonra polisin kovalaması sonucu ara sokaklara dağıldı. Güvenlik güçleri, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24