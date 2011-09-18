-Taksim'de izinsiz gösteri İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - Taksim'den Galatasaray'a doğru izinsiz bir yürüyüş yapmak isteyen ve terör örgütü PKK ile lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan BDP'li gruba, polis, Tarlabaşı'nda tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. BDP İstanbul milletvekilleri Sebahat Tuncel ile Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında bulunduğu bir grup BDP'li, Taksim Meydanı'nda toplandı. Grup, ''terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların durdurulması'' gerekçesiyle basın açıklaması yapmak üzere, Galatasaray Meydanı'na yürümek istedi. Polis, bu yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine Taksim Meydanı'nda bir süre bekleyen grup, daha sonra polis kontrolünde Tarlabaşı Bulvarı'ndan BDP İl Binası'nın önüne yürüdü. Burada da bir süre bekleyen grup, yeniden yürüşe geçmek istedi. Polis, uyarılara uymayan ve taşkınlık yapan gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gruptan da polise taş ve şişelerle saldırıda bulunuldu. Grup, daha sonra polisin kovalaması sonucu ara sokaklara dağıldı. Güvenlik güçleri, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.