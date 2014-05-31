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Dünya
Deutsche Welle

Taksim'de gergin bekleyiş

İstanbul’da Gezi protestolarının birinci yıldönümünde Taksim Dayanışması toplanma çağrısı yaparken polis ise Taksim’e girişleri önlemek için sıkı güvenlik önlemleri aldı.

31 Mayıs 2014 15:49


Gezi Parkı'nda bir yıl önce ağaçların kesilmesine karşı başlayan ve daha sonra polisin şiddete başvurması nedeniyle hükümet karşıtı eylemlere dönüşen protesto gösterilerinin birinci yılında İstanbul'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Taksim Dayanışması‘nın Gezi olaylarının birinci yıldönümünde yaptığı toplanma çağrısı nedeniyle Taksim ve çevresinde bugün binlerce polis görev yapıyor. İstanbul'da yaklaşık 25 bin polis görevlendirilirken, 50 de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) hazır bekletiliyor. İstanbul'a başka illerden de polis takviyesi de yapıldığı belirtiliyor.

Polis, akşam saatlerinde toplanması beklenen kalabalığın Taksim Meydanı'na girmesini engelleyecek. Olayların merkezindeki Gezi Parkı'na girişlerin ise sabah saatlerinden itibaren kapatıldığı bildirildi.

Vali'nin açıklaması

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Meydan'da toplanılmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Vali Mutlu, toplanma çağrıları yapılması konusunda, “bazı çevrelerin yanlış uygulamalarına izin verilmeyeceğini dile getirerek “birtakım dar çevrelerin, yapabilecekleri yanlış uygulamalar olursa, onlara müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili güvenlik tedbirleri alacağız" demişti.

Erdoğan'dan sert eleştiri

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da dün Taksim'de toplanma çağrılarına sert tepki gösterdi. Erdoğan, cuma akşamı İstanbul'da düzenlenen "Fetih Ruhu, Fatih ve Gençlik" konulu kompozisyon yarışmasının ödül töreninde, Gezi olaylarını yeniden canlandırılman istendiğini söyledi.

Erdoğan daha sonra sözlerini "Bugünlerde aynı tuzağı yeniden canlandırmak istiyorlar. Türkiye'ye yeni ölümler, yeni acılar yaşatma heveslileri bir kez daha sahneye çıkmak istiyorlar. Artist görünümünde, sanatçı görünümünde birtakım müsveddeler, yeni yıkımlar, yeni acılar, yeni ölümler yaşansın diye isyan çağrıları yapıyorlar ama bu gençlik, bu çağrılara asla kulak asmayacak” diye sürdürdü.

Taksim Dayanışması kararlı

Taksim Dayanışması ise yaptığı açıklamada Anayasa'nın 34'üncü maddesine dikkat çekerek ifade özgürlüğü çerçevesinde başta biber gazının yasaklanması olmak üzere tüm taleplerini dile getirmek için bugün, saat 19:00'da Taksim'de toplanma çağrısı yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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