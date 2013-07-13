Gazetecilerin eylemine çevik kuvvet engel oldu

Gezi Parkı olayları sırasında polisin sert müdahalelerine maruz kalan ve basında uygulanan sansür nedeniyle eylemcilerin de yoğun eleştirisine hedef olan gazeteciler bugün saat 19.00’da sokağa çıktı. “Gazeteci Forumu: Biz gazeteciler, Gezi direnişi süresince karşılaştığımız şiddet, baskı ve tehditleri; keyfi gözaltılar ve tutuklamaları; işten atmaları; sansür ve otosansürü protesto ediyoruz” sloganıyla sokağa çıkan gazeteciler, Galatasaray Lisesi’nin önünden Taksim Meydanı’na yürüyerek basın açıklaması yapmak istedi.

'Penguen Kutup'ta Güzel'

Polis, "Penguen Kutup'ta Güzel", “Baskıyı durdurun”, “Sansür, baskı, kovulma, hep aynı hava” dövizleriyle yürüyüşe geçen gazeteciler ve medya çalışanlarının önünü kesti. Galatasaray Lisesi'nin önünde yürüyüşün engellenmesi üzerine yüzlerce kişi yaklaşık bir buçuk saat süren oturma eylemine başladı.

TOMA'larla barikat kuruldu

Çevik kuvvet ekipleri ve TOMA’larla kurulan barikatın önünde oturan gazeteciler, Galatasaray Lisesi’nin önünde basın açıklaması yaptı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) adına açıklama yapan Gülşah Karadağ, “Gezi Parkı eylemlerinde gazetecilere şiddet uygulandı. Savaş koşullarında uygulanmayan, yapılmayan bir muamele gördüler. Yayın yasağı uygulandı ve haber alma hakkı engellendi” şeklinde konuştu.

'Cinsel tacize uğradım'

Sık sık sloganlarla kesilen basın açıklamasında söz alan İMC TV’den Gökhan Biçici, yaşadıklarını "Polis müdahalesi nedeniyle sokaklar güvensiz hale geldi. Gözaltına alınmamdan sonra resmi işlem yapılmadı. İki saat boyunca bir apartmanda tutuldum” sözleriyle anlattı. Etkin Haber Ajansı’ndan Arzu Demir de 18 Haziran'da evinde sabah saatlerinde polis tarafından cinsel tacize uğradığını, iç çamaşırlarına kadar arandığını belirtti.

Polisin dağılmaları yönünde uyarıda bulunduğu gazeteciler gerilimin artmasına izin vermeyerek basın açıklamasının ardından dağıldı. Öte yandan, eyleme katılan bazı göstericiler İstiklal Caddesi’nde iftar yaptı.