Gazeteci Forumu yürüyüşüne polis engeli

Gezi eylemleri sırasında polis şiddetinin hedefi olan, eylemcilerin de yoğun eleştirisine maruz kalan gazeteciler, saat 19:00 civarında Galatasaray Lisesi önünde toplandı.
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“Gazeteci Forumu: Biz gazeteciler, Gezi direnişi süresince karşılaştığımız şiddet, baskı ve tehditleri; keyfi gözaltılar ve tutuklamaları; işten atmaları; sansür ve otosansürü protesto ediyoruz” sloganıyla sokağa çıkan gazeteciler, Galatasaray Lisesi’nin önünden Taksim Meydanı’na yürüyerek basın açıklaması yapmak istedi.
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Lisesi'nin önünde yürüyüşün engellenmesi üzerine yüzlerce kişi yaklaşık bir buçuk saat süren oturma eylemine başladı. Fotoğraflar: İnan Ketenciler
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'Penguen Kutup'ta Güzel', 'Baskıyı durdurun', 'Sansür, baskı, kovulma, hep aynı hava' dövizleriyle yürüyüşe geçen gazeteciler ve medya çalışanlarının önü, polis tarafından kesildi.