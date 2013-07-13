T24 LogoT24 Logo

Gazeteci Forumu yürüyüşüne polis engeli

13 Temmuz 2013 01:49

117

Gezi eylemleri sırasında polis şiddetinin hedefi olan, eylemcilerin de yoğun eleştirisine maruz kalan gazeteciler, saat 19:00 civarında Galatasaray Lisesi önünde toplandı.

217

317

417

517

“Gazeteci Forumu: Biz gazeteciler, Gezi direnişi süresince karşılaştığımız şiddet, baskı ve tehditleri; keyfi gözaltılar ve tutuklamaları; işten atmaları; sansür ve otosansürü protesto ediyoruz” sloganıyla sokağa çıkan gazeteciler, Galatasaray Lisesi’nin önünden Taksim Meydanı’na yürüyerek basın açıklaması yapmak istedi.

617

717

817

917

1017

Lisesi'nin önünde yürüyüşün engellenmesi üzerine yüzlerce kişi yaklaşık bir buçuk saat süren oturma eylemine başladı. Fotoğraflar: İnan Ketenciler

1117

1217

1317

1417

1517

'Penguen Kutup'ta Güzel', 'Baskıyı durdurun', 'Sansür, baskı, kovulma, hep aynı hava' dövizleriyle yürüyüşe geçen gazeteciler ve medya çalışanlarının önü, polis tarafından kesildi.

1617

1717

ETİKETLER

gazeteci forumugalatasaray lisesiyürüyüş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24