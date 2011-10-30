-Taksim'de evsizler için oturma eylemi İSTANBUL (A.A) - 30.10.2011 - Aralarında HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, Prof. Dr. İhsan Eliaçık'ın da bulunduğu bir grup, ''yetkililerin evsizlerle yeterince ilgilenmediği'' gerekçesiyle oturma eylemi yaptı. Taksim Meydanı'nda toplanan grup tarafından yapılan açıklamada, eylemin sokakta yaşayan insanların sorunlarına dikkat çekmek için gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, bu eylemler sokakta yaşayan insanların sorunlarına yönelik olarak somut ve acil çözümler koyarak kamuoyu oluşturmak ve yetkililerin harekete geçirilmesini sağlamak olduğu ifade edilerek, şu görüşlere yer verildi: ''Ülkemizde evsizlerle ilgili resmi bir açıklama yok. Şefkat-Der gönüllülerinin 15 yıllık çalışmalarına dayanarak yaptıkları tahminlere göre İstanbul'da 7-10 bin arasında, Türkiye genelinde de 70 binden fazla evsiz insan bulunmaktadır. Bu insanlar sokaklarda, parklarda, yıkıntı köşelerinde, cami avlularında yaz kış demeden çok ağır şartlarda yaşam mücadelesini vermekte, sokaklarda şiddet görmekte, hatta taciz ve tecavüze uğramaktadır.'' Bu olumsuzluklara rağmen büyükşehirlerde evsiz kadın, çocuk ve erkeklerin barınabilecekleri bir alan bulunmadığı vurgulanan açıklamada, yetkililerden, 81 ilde de sokakta yaşayan insanların toplanması ve bu kişilere 365 gün hizmet verecek evsizler rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçirilmesi istendi.