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Yaşam

Taksim'de dolaşan turistin başına 'yorgun mermi' isabet etti!

Olay Yeri İnceleme Ekipleri düşen merminin nereden ateşlendiğini belirleyebilmek için araştırma yaptı

15 Mayıs 2017 12:54

Taksim Talimhane bölgesinde dolaşan turist kadının başına "yorgun mermi" isabet etti. Ne olduğunu anlamayan eşi yardım etmeye çalıştığının kadının başında kan olduğunu fark etti. Yaralı kadın ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan genç kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Habertürk gazetesinden Müslüm Sarıyar'ın haberine göre, Cezayirli 27 yaşındaki Benkaida Qumelkhır diş tedavisi için İstanbul'u tercih etti. Genç kadın, Muhammed Bafouloulov ile birlikte 20 Nisan'da İstanbul'a geldi. Hem tedavi olmak hem de İstanbul'u gezmek isteyen çift, bir otele yerleşti.

Tedavisine başlanan genç kadın ve eşi önceki gün saat 15.00 sıralarında dolaşmak için otellerinden çıktı. Ancak genç çift Taksim Talimhane bölgesinde yürürken bir anda genç kadın yere yığıldı. Ne olduğunu anlamayan eşi yardım etmeye çalıştığının kadının başında kan olduğunu fark etti. Yaralı kadın ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenede yorgun merminin genç kadının başına isabet ettiği ortaya çıktı. Yoğun bakıma alınan genç kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Cezayirli kadının yaralandığı yerde Olay Yeri İnceleme Ekipleri düşen merminin nereden ateşlendiğini belirleyebilmek için araştırma yaptı. Polis ayrıca civardakı güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini de inceleme aldı.

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TaksimTalimhaneturistyorgun mermiHaseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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