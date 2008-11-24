Taksim'de doğalgaz eylemi

Taksim’de toplanan Halkevleri üyeleri doğalgaza yapılan fahiş zammı protesto etti. Halkevleri üyeleri cumartesi günü benzer bir eylemi Ankara'da yapmış ancak güvenlik görevlilerinin saldırısına uğramıştı.



Halkevleri üyeleri cumartesi günü benzer bir eylemi Ankara'da yapmış ancak önce Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş önündeki güvenlik görevlilerinin saldırısına uğramıştı. Olayların sürmesi üzerine olay yerindeki polisler de protestocuları kıyasıya coplamıştı.



Taksim'deki eylemde ise tatsız bir olay yaşanmadı. Sırtlarında battaniye, ellerinde boş tencerelerle yürüyen eylemcilerin adına basın açıklaması yapan Nuri Günay, son zamla birlikte doğalgaza yapılan zam oranının 1 yılda yüzde 82’yi bulduğunu öne sürdü.



Günay, "Hükümet, tüm zamlara bahaneler uyduruyor. En çok uydurdukları bahane ise tasarruf. Zamlarla halka sözde tasarruf etmeyi öğretecekler. Her şeyi o kadar pahalı hale getirdiler ki artık yaşamaktan tasarruf ettirecekler" dedi.



Yanlarında getirdikleri sobanın içine doğalgaz faturalarını atarak yakan grup, daha sonra dağıldı.



