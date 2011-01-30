T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Taksim'de bir kişiyi öldüren 2 kişi aranıyor

Taksim’de, 25 yaşındaki İnşaat Mühendisi Tolgahan Aksu’nun bıçaklanarak öldürülmesi olayına karışan 2 kişi güvenlik kameralarıyla tespit edildi.

30 Ocak 2011 02:00

T24 - Taksim’de, 25 yaşındaki İnşaat Mühendisi Tolgahan Aksu’nun bıçaklanarak öldürülmesi olayına karışan 2 kişi güvenlik kameralarıyla tespit edildi. Kimliği belirlenemeyen zanlıların, kamera görüntülerden elde edilen fotoğrafları bölgedeki güvenlik timlerine dağıtıldı.

Polis heryerde onları arıyor!

Alınan bilgiye göre, İnşaat Mühendisi Tolgahan Aksu’nun geçen yıl 26 Eylül’de, Taksim’de eğlence dönüşü sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinin başlattığı çok yönlü araştırma sürdürülüyor.

Bu amaçla, Cinayet Büro Amirliği bünyesinde, 8 polis memurdan oluşan bir inceleme ünitesi kuruldu. Polis, araştırma sırasında öncelikle Beyoğlu haritasından zanlıların gidiş yollarını ve nereye gitmiş olabileceklerini araştırdı.

287 MOBESE, 250’den fazla iş yeri güvenlik kamerası ve 68 binden fazla kişinin eşkalini tek tek inceleyen ekip, söz konusu kişilerin İstiklal Caddesi’ne Galatasaray Lisesi önünden girdikleri ve Taksim’e kadar çıktıkları, dönüş yolunda ise Tolgahan Aksu ile karşılaştıklarını belirledi.

Polis, Aksu’yu bıçaklayan kişilerin, olay sonrası Tünel istikametine doğru kaçarken, en son Galata Hamamı’nın yanında güvenlik kameralarına takıldığını tespit etti. Kamara görüntülerine göre, iri yapılı ve şapkalı olan birinci zanlı, mavi renk kot, koyu renk kazak ve ceket giymiş. İkinci zanlı ise zayıf ve hafif anlı açık biri. Zanlının giydiği elbiselerinin de beyaz taşlama pantolon, siyah kısa kollu tişört olduğu görülüyor.

Cinayet Büro Amirliği de inceleme ünitesinin, zanlıların video görüntülerinden elde ettiği fotoğraflarını bölgede görevli güven timlerine dağıttı.

Uzun süredir yapılan çalışmalara rağmen zanlıların kimliklerine ulaşamayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görüntüler ya da fotoğraflardaki zanlıları tanıyanların (212)2144030-32 nolu telefonları aramalarını istedi.


Oolayın gelişimi

26 Eylül 2010 Pazar günü yaşanan olayda, İzmir’den gelen arkadaşlarıyla eğlenmek için Taksim’e giden Tolgahan Aksu, eğlence sonrası arkadaşlarından ayrılarak İstiklal Caddesi’nde yürümeye başladı. Aksu, İstiklal Caddesi’nden Ağa Camisi’ne doğru yürürken karşılaştığı iki kişiyle tartıştı. "Omuz atma" nedeniyle çıktığı tahmin edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zanlılardan biri yanında taşıdığı bıçağıyla genç mühendisi bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Tolgahan Aksu, önce Taksim İlkyardım daha sonra Amerikan Hastanesine kaldırıldı.

Aksu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24