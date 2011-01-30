Taksim'de bir kişiyi öldüren 2 kişi aranıyor

T24 - Taksim’de, 25 yaşındaki İnşaat Mühendisi Tolgahan Aksu’nun bıçaklanarak öldürülmesi olayına karışan 2 kişi güvenlik kameralarıyla tespit edildi. Kimliği belirlenemeyen zanlıların, kamera görüntülerden elde edilen fotoğrafları bölgedeki güvenlik timlerine dağıtıldı.





Alınan bilgiye göre, İnşaat Mühendisi Tolgahan Aksu’nun geçen yıl 26 Eylül’de, Taksim’de eğlence dönüşü sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinin başlattığı çok yönlü araştırma sürdürülüyor.

Bu amaçla, Cinayet Büro Amirliği bünyesinde, 8 polis memurdan oluşan bir inceleme ünitesi kuruldu. Polis, araştırma sırasında öncelikle Beyoğlu haritasından zanlıların gidiş yollarını ve nereye gitmiş olabileceklerini araştırdı.

287 MOBESE, 250’den fazla iş yeri güvenlik kamerası ve 68 binden fazla kişinin eşkalini tek tek inceleyen ekip, söz konusu kişilerin İstiklal Caddesi’ne Galatasaray Lisesi önünden girdikleri ve Taksim’e kadar çıktıkları, dönüş yolunda ise Tolgahan Aksu ile karşılaştıklarını belirledi.

Polis, Aksu’yu bıçaklayan kişilerin, olay sonrası Tünel istikametine doğru kaçarken, en son Galata Hamamı’nın yanında güvenlik kameralarına takıldığını tespit etti. Kamara görüntülerine göre, iri yapılı ve şapkalı olan birinci zanlı, mavi renk kot, koyu renk kazak ve ceket giymiş. İkinci zanlı ise zayıf ve hafif anlı açık biri. Zanlının giydiği elbiselerinin de beyaz taşlama pantolon, siyah kısa kollu tişört olduğu görülüyor.

Cinayet Büro Amirliği de inceleme ünitesinin, zanlıların video görüntülerinden elde ettiği fotoğraflarını bölgede görevli güven timlerine dağıttı.

Uzun süredir yapılan çalışmalara rağmen zanlıların kimliklerine ulaşamayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görüntüler ya da fotoğraflardaki zanlıları tanıyanların (212)2144030-32 nolu telefonları aramalarını istedi.



Oolayın gelişimi

26 Eylül 2010 Pazar günü yaşanan olayda, İzmir’den gelen arkadaşlarıyla eğlenmek için Taksim’e giden Tolgahan Aksu, eğlence sonrası arkadaşlarından ayrılarak İstiklal Caddesi’nde yürümeye başladı. Aksu, İstiklal Caddesi’nden Ağa Camisi’ne doğru yürürken karşılaştığı iki kişiyle tartıştı. "Omuz atma" nedeniyle çıktığı tahmin edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zanlılardan biri yanında taşıdığı bıçağıyla genç mühendisi bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Tolgahan Aksu, önce Taksim İlkyardım daha sonra Amerikan Hastanesine kaldırıldı.

Aksu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.