Taksim'de beton zemine parke taşı döşeniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projelendirip hayata geçirdiği Taksim Meydan Düzenleme Projesi'nin en önemli ayaklarından olan zemin yenileme çalışması başladı. Çalışma kapsamında uzun süredir beton kaplı olan zemine parke taşı döşeniyor. Proje kapsamında Gezi Parkı’nda ağaçların kesilerek yerine inşa edilmesi planlanan Topçu Kışlası’nın inşa edilmesinden ülke geneline yayılan Gezi Parkı protestoları nedeniyle vazgeçilmişti.

13 Eylül 2013’te tamamlanarak yayalara açılan fakat akıbeti o günden beri merak konusu olan Taksim Meydanı’nda zemin düzenleme çalışmaları nihayet başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yaptığı açıklamada Taksim Meydanı Projesi kapsamında zemin düzenleme çalışmasına başladıklarını söyleyerek Koruma Kurulu onaylı bir çalışma yürütüleceğini ve zemin yenileme işlemlerinin çevreye rahatsızlık vermeden kısım kısım tamamlanacağını belirtti. Habertürk'ten Can Mete'nin haberine göre, Topbaş, ‘‘Yeşillendirilmiş zeminiyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi Beyoğlu’na yakışır bir hale gelecek. İstikrar sayesinde İstanbul çok şükür rotasına giriyor. Bu istikrar sayesinde Beyoğlu ve İstanbul’u çok daha güzel bir hale getireceğiz’’ dedi. Zemin döşeme işlemleri tamamlandıktan sonra oturma birimleri, süs havuzları, ağaçlar, duraklama ve dinlenme alanlarının eklenmesi, aynı zamanda meydanın simgesi olan Cumhuriyet Anıtı’nın da daha tanımlı bir hale getirilmesi sonucunda projenin tamamlanması hedefleniyor.

100 bin metrekarelik alan inşa edildi

Büyükşehir Belediyesi’nin projelendirip hayata geçirdiği Taksim Meydan Düzenleme Projesi’yle trafik tünellerle meydan altına alınmış ve yayaların Gezi Parkı, Atatürk Kültür Merkezi, Talimhane ve İstiklal Caddesi arasında trafik kesintisi olmadan yürüyebildiği 100 bin metrekarelik alan inşa edilmişti. Ancak geçen zaman boyunca meydandaki gerekli düzenlemeler bir türlü tamamlanamadığı için, meydanın hali merak konusu olmuştu.