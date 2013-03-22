Taksim'de 5 erkek 1 kadına tecavüz girişiminde bulundu iddiası

İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda 10 Mart günü sabaha karşı gerçekleşen olayda, beş kişilik bir erkek grubu, yoldan geçen bir kadına tecavüz etmeye kalkıştı.

Olaya tanıklık eden kişilerden yalnızca bir kişi kadını kurtarmak için harekete geçti. Fakat yardım etmek isteyen kişi, kadına saldıran beş kişilik grup tarafından darp edildi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; daha sonra polis merkezine giderek ifade tanık olayla ilgili şunları anlattı:

"Çalıştığım yerden çıktıktan sonra evime gitmek üzere dolmuşlara ilerlediğim sırada, Tarlabaşı Bulvarı’nın Bekar Sokak ile Mis Sokak arasındaki bölümünde beş adamın bir kadına saldırdığını gördüm. Adamlardan birinin bir eli kadının ağzını kapatmış, diğer eli ise kadının iki bacağının arasındaydı. Kadın bağırmaya ve erkeğin elinden kurtulmaya çalışıyordu.

Olay yeri kalabalıktı ama kimse sesini çıkarmıyordu. Telefonumu çıkartarak ‘Kadını bırakın yoksa polise haber veririm’ diye bağırdım. Bunun üzerine kadının ağzını kapatan kişiyle yanındaki arkadaşı üzerime doğru gelerek tekme tokat beni darp etmeye başladı.

Sokak ortasında tecavüz girişimine sesini çıkartmayanlar buna da seyirci kaldı. Yoldan geçen arabaların önüne düşmeme karşın ne arabalar durdu ne de yoldan geçenler müdahalede bulundu. Saldırıya uğrayan kadın ‘Yardım edin’ çığlıkları atıyordu. Fakat kadının bu çığlıkları da karşılık bulamadı. Saldırganlar kadını kollarından sürükleyerek Aksaray istikametine doğru götürdüler.

Olaya tanıklık eden kişi, olay yerine 15 dakika sonra gelen polislere, saldırganlardan şikayetçi olduğunu söylediğini ve MOBESE görüntülerinin incelenmesini istediğini fakat polislerin "olayın gerçekleştiği alanın kör nokta olduğunu ve kameralarda herhangi bir kaydın bulunmadığını"söylediklerini aktardı.

Yaşanan olayla ilgili harekete geçen kadın dernekleri kayıplara karışan kadının ve olaydan sorumlu kişilerin bulunabilmesi için bir bildiri hazırladı. Ancak mağdur kadına henüz ulaşılamadı.