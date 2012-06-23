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Yaşam

Taksim'de 5 taksici 1 kişiyi dövdü

Kafasından yaralanan Mustafa Kemal Marangoz ise hastaneye kaldırıldı

23 Haziran 2012 02:36

 

İstanbul Taksim’de 5 taksici, yol verme yüzünden tartıştıkları bir kişiyi sopalarla dövdü.
 
Taksim Sıraselviler caddesinde, taksi şoförü Nedim B. İle Mustafa Kemal Marangoz arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmaya çevredeki 4 taksi şoförü de karıştı. 
 
Taksi şoförleri araçlarının bagajından aldıkları sopalarla Mustafa Kemal Marangoz'a vurmaya başladı.Bir anda neye uğradığını şaşıran Marangoz’un yüzü ve kafası aldığı sopa darbeleriyle kanlar içinde kaldı.
 
Takscilerden birinin düşürdüğü sopayı alan marangoz, kendisine saldıranları kovalamak isterken araya vatandaşlar girdi.
 
Polis ekipleri kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Kafasından yaralanan Mustafa Kemal Marangoz ise hastaneye kaldırıldı. polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 
 

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