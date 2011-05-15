-TAKSİM'DE "İNTERNETİME DOKUNMA" EYLEMİ İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - Taksim'de bir araya gelen internet kullanıcıları, Bilgi Teknolojileri Kurulunun (BTK) ''İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları''nı belirleyen kararını protesto etti. Taksim Meydanı'nda ''İnternetime dokunma'' yazılı pankartın arkasında toplanan grup, çeşitli dövizler taşıyarak, BTK'nın kararını protesto eden sloganlar attı. Buradan sloganlar eşliğinde Tünel'e kadar yürüyen grup adına açıklama yapan Ezgi Köksal, internet kullanıcılarının ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkının engellenemeyeceğini söyledi. BTK'nın, 2011 düzenlemelerinin yasal dayanaktan yoksun olduğunu ifade eden Köksal, filtreleme sistemi ile izleme yapılamayacağına dair açıklamaların güven vermekten uzak olduğunu ileri sürdü. Köksal, devletin, insanların evlerini izlemeye hakkı olmadığı gibi internetini de izlemeye hakkı olmaması gerektiğini savunarak, ''Israrla başkalarının hayatlarına müdahale etme isteğinde bulunan idari yetkililerin, meşruiyetlerini dünyadaki olumsuz örneklerde araması kabul edilemez. Çocukların zararlı içerikten korunması için öngörülen devlet politikası yetişkinleri engellememelidir. Filtre kullanımı aileler tarafından gerekli görüldüğünde bireyler tarafından kendi kişisel bilgisayarları üzerinde gerçekleştirilmesi gerekiyor'' dedi. Hükümetin mevcut politikası ve uygulamaları yerine çocukları gerçekten zararlı internet içeriğinden kurtarmak için yeni bir politikayı, katılımcı bir şekilde geniş kamuoyu desteği ile geliştirmesi gerektiğini dile getiren Köksal, internet düzenlemesine ilişkin yeni politikanın ifade özgürlüğüne ve yetişkinlerin her türlü internet içeriğine erişim ve tüketim haklarına saygı temelinde geliştirilmesini istediklerini söyledi. Yürüyüşe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, CHP İstanbul İl Başkanı Bahri Şahin ile sanatçı Haluk Levent ve Okan Bayülgen gibi ünlü isimler de destek verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oran, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yasalarla Türkiye'nin İran'a benzediğini öne sürerek, ''Başbakan'ın sokağa kulak verme vakti geldi. Biz bu yasağa karşıyız'' dedi. Sanatçı Haluk Levent de internetteki yasağa hayır demek için burada bulunduğunu belirterek, Türkiye'de yasaksız bir toplum istediklerini söyledi. Açıklamaların ardından olaysız bir şekilde dağılan gruba, bazı engelli vatandaşların da tekerlekli sandalyeleriyle katılarak destek verdikleri görüldü.