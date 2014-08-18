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Yaşam

Taksim'de 3 kişiye spatulalı saldırı

İstanbul Beyoğlu'nda evli çift ve yanlarındaki kadın arkadaşlarını takip eden bir kişi, üç kez gruba saldırdı. Saldırıya uğrayan 2 kadın bayıldı

18 Ağustos 2014 18:32

Taksim'de evli çift ve yanlarındaki kadın arkadaşları, peşlerine takılan bir kişi tarafından spatulalı saldırıya uğradı, olay anında fenalaşan 2 kadın bayıldı.

Ümit Türk’ün DHA’daki haberine göre, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda saat 09.00 sıralarında Burak ve Bahar B. çifti barda tanıştıkları Sevil Y. ile birlikte eve gitmek üzere Taksim'deki otobüs duraklarına doğru yola çıktı. Bu sırada iddiaya göre Aydın A. (21) ve ismi belirlenemeyen bir kişi, Sevil Y.'nin yanına yaklaşarak laf attı. Bu durum üzerine Burak B. laf atan kişilerle kavga etti.

Astım krizi tutan Sevil Y. fenalaşınca Aydın A. ve yanındaki kişi hızla uzaklaştı. Çift, Sevil Y.'yi alıp Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Aydın A. hastaneye giden üç kişiyi takip ederek bir kez daha karşılarına çıktı. Burada Burak B. ile bir kez daha kavga eden Aydın A., hastane polisinin gelmesiyle tekrar uzaklaştı. Hastaneden ayrılan çift ve Sevil Y., tekrar Taksim'deki otobüs duraklarına gitti.

 

Peşlerini bırakmadı

 

Aydın A. burada yine Burak ve Bahar B. çifti ile Sevil Y.'nin karşılarına çıktı. Aydın A. bu kez iddiaya göre 500 TL para istedi. Aydın A. ile Burak B. yeniden kavga etti. Aydın A. çevredeki bir esnaftan aldığı spatulayla Burak B.'yi başından yaraladı, boynundaki çantasını askısından kopararak aldı.

 

Gasp dehşetine dayanamayıp bayıldılar

 

Olay anında fenalaşan 2 kadın ise bayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saldırganı kaçmaya çalışırken yakaladı. Polis ekipleri, baygın kadınların bulunduğu yere güvenlik şeridi çekerek olay yerine ambulans çağırdı. Bir süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yerde baygın yatan kadınlara müdahale etti. Bir süre sonra kendilerine gelen kadınlar, ambulansa taşındı. Kadınlardan biri hastaneye sevk edilirken diğer kadın ise durumunun iyi olduğunu söyleyerek ifade vermek için polis merkezine gitti. Yakalanan saldırgan da polis merkezine götürüldü. Saldırgan habercilerin, 'Neden gözaltındasınız?' sorusuna, 'Cinayet işledim' yanıtını verdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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