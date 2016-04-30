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Taksim'de 1 Mayıs önlemi: İş yerleri gece 12'den sonra kapanacak

Gerektiğinde iş yerlerinde arama kararı çıkartabileceği belirtildi

30 Nisan 2016 19:49

1 Mayıs önlemleri kapsamında Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü başta eğlence mekanları olmak üzere Beyoğlu esnafına 30 Nisan akşamı saat 24.00'dan sonra işyerlerinin kapatması yönünde tebligatta bulundu. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri Beyoğlu esnafını dolaşarak, 1 Mayıs nedeniyle Taksim'de yaşanması muhtemel olaylar öncesi tedbir olarak 30 Nisan gecesi saat 24.00'dan sonra başta eğlence mekanları olmak üzere dükkanların kapatılmasını istedi. "Kamu düzenin devamı, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması" amacıyla yapılacak uygulamalar için ilgili birimlerin gerektiğinde iş yerlerinde arama kararı çıkartabileceği de belirtildi.

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