Taksim yeni yıla hazırlanıyor

T24 - Yılbaşına günler kala Büyükşehir Belediyesi ekipleri geceden itibaren Taksim meydanda bulunan direkleri ve çam ağaçlarını ışıklandırdı. İki gündür süren çalışmalarda direk ve ağaçlar saatler süren çalışmaların ardından özel bir sistem ve aydınlatma düzeneği ile kuşanıyor.

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Ekipler yüzlerce küçük ampul ile direkleri ve çam ağaçlarını ışıl ışıl bir hale getirdi. Yüksek direkler arasına da ışıklandırma çalışması yapılan ekipler çalışmaların yarın gece tamamlanacağını söyledi.



Taksim meydanında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabelasının altı da 'Yeni yılınız kutlu olsun' yazısı ile ışıklandırılırken vatandaşlar görüntünün kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek yetkililere teşekkür etti.