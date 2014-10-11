Taksim ve Kadıköy'de 'Kobanê'ye koridor açılsın' eylemi

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipler Birliği (TTB), Halkevleri, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) gibi birçok siyasi parti, sendika ve platform tarafından oluşturulan İstanbul Kobani Dayanışması, Taksim Tünel Meydanı’ndan Galatasaray Lisesi’ne yürüyüş düzenleyerek, Kobanê’ye koridor açılmasını istedi.

“IŞİD’e desteğe son Kobanê’ye yardım koridoru açılsın” yazılı pankartın taşındığı yürüyüşte, HDP Ağrı Milletvekilli Halil Aksoy, DBP İstanbul İl Eşbaşkanı Emrullah Bingül, Sanatçı Ferhat Tunç, Barış Anneleri İnisiyatifi, 78’liler Vakfı Sözcüsü Celalettin Can da katıldı.

‘Susmayacağız, seyretmeyeceğiz’

İmctv.com.tr’de yer alan habere göre, yürüyüş sonrası açıklamayı İstanbul Kobani Dayanışması adına açıklamayı KESK Şubeler Platformu Sözcüsü Hıdır Doğan okudu. Doğan, “Kobani’de 26 gündür halk, tüm kuşatma ve ambargoya rağmen, YPG/YPJ saflarında destansı direnişe devam ediyor” dedi. 6 Ekim günü, Suruç’ta, askerlerin halka saldırarak boşalttığı iki köyden IŞİD’in Kobani şehir merkezine sızmasıyla çatışmaların şehir içine taşındığını belirtti.

“Bir tarafta, İslam adı altına çoluk çocuk demeden katliamlar gerçekleştiren, kadınlara tecavüz edip, köle pazarları kuran IŞİD çeteleri, diğer bir yanda, yetişebildiği her yerde dinini, kimliğine bakmadan halkları IŞİD ‘in vahşetinden kurtarmaya çalışan, kendi yurdunu, namusunu korumaya çalışan bir halk var. İşte gerçekler bunlardır.

“Durmadan açıklamalar yaparak insanların gördüğü gerçekleri yokmuş gibi gösteremeye çalışmaktadırlar. Kobani’den yaralı olarak sınıra getirilen yaralıların içeri alınmasında zorluklar çıkarılmakta, sınır kapısında ölüme terk edilmektedir. Son 3 günde 5’ten fazla insan bu nedenle yaşamını yitirdi.

“Suriye’de ve Irak’ta diğer halklar katledilirken ses çıkarılmadığı, sadece Kobani’ye ilişkin eylemler açıklamaları yapılıyor. Oysa, Gazze’de, Filistin halkı katliama uğrarken de bizler sokakta, hükümetin boş laf üretmek yerine İsrail ile tüm ilişkileri kesmesini istedik.

“IŞİD’e yapılan her türlü destek kesilsin, Kobani halkının kendini savunabilmesi için yardım koridoru açılsın, Rojava’nın statüsü tanınsın, savaş ve işgal tezkeresi geri çekilsin.

“Bizlerden istenen, Kobani’deki katliam tehdidi karşısında susmamız ve sıramızın gelmesini beklememiz ise, bilinsin ki; susmayacağız, seyretmeyeceğiz, sıranın bize gelmesini beklemeyeceğiz.”

Kadıköy’de kefenli eylem

Kadıköy’de ise İstanbul Kobani Dayanışma’nın çağrısıyla bir araya gelenler “Türk, Kürt, Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Alevi, Sünni, Ezidi, Sadece ölen insanlık” yazılı temsili cenazeleri taşıdılar.

Boğa Heykeli önünde bir süre bekleyenler cenazelerin üzerine karanfil bırakarak Kadıköy İskelesi’ne doğru yürüyüşe geçti.

Burada açıklama yapan Gözde Kalyoncu,”Bu ülkeyi yönetenler, gerçek dışı söylemlerle algı operasyonları yapacaklarına burada ve tüm dünyada Kobani için ayağa kalkan milyonların taleplerine yanıt vermelidir. Taleplerimiz çok nettir, IŞİD’e yapılan her türlü destek kesilsin. Kobani halkının kendini savunabilmesi için yardım koridoru açılsın. Rojava’nın statüsü tanınsın. Savaş ve işgal tezkeresi geri çekilsin” dedi.

Zafer Ülker ise, “Bugün Kobani halkı Türkiye’yi kendisiyle beraber bir çatışmanın içerisine çağırmıyor. Onlar AKP’nin IŞİD’e olan desteğinin kesilmesini ve koridor açılmasını istiyor” dedi.