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Yaşam

Taksim ve İstiklal Caddesi’nde yollar trafiğe kapatıldı

Emniyet, yolların trafiğe kapatılacağı hakkında duyuru yapmıştı

14 Şubat 2017 20:18

Taksim  Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yollar araç trafiğine kapatıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Taksim  Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yollar saat 16.00'dan itibariyle araç trafiğine kapatıldı.

Polis ekiplerinin birçok noktada önlemlerini arttırdığı görüldü.

Tarlabaşı Bulvarı'nda şüpheli görülerek durdurulan otomobiller tek tek aranırken içerisindekiler kimlik kontrolünden geçiriliyor.

Emniyet açıklama yapmıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden dün akşam yapılan açıklamada "Yarın saat 16.00'dan 16 Şubat Perşembe günü saat 04.00'e kadar, Mete ve İnönü caddeleri trafiğe açık olacak. Sıraselviler Caddesi'ne giriş kapatılacak. Sıraselviler Caddesi'nde İstiklal Caddesi'ne bağlanan yollar kapatılırken, Sıraselviler'den Taksim'e olan trafik akışı, Kazancı Yokuşu'ndan yönlendirilecek. Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş çıkış ve Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakız Ağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, trafiğe kapalı olacak. Yeni Çarşı, Turnacıbaşı caddeleri, Meşelik Sokağı ve Sadri Alışık Sokağı'ndan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti ve Kılıç Ali Paşa Caddesi'nden Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokağı'na giriş trafiğe kapatılacak" denilmişti.

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