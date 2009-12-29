Taksim ve İstiklal Caddesi ışıl ışıl

2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti unvanını taşıyacak İstanbul'da yeni yıla girerken özel bir ışıklandırma çalışması yapıldı.

Taksim-Tünel arasında 1600 metrelik alanda yürütülen özel ışıklandırma çalışmaları ile İstanbul, 2010 yılına ışıl ışıl girecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteği, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın katkılarıyla Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği tarafından İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen özel ışıklandırma ve süsleme çalışmaları Taksim Cumhuriyet Müzesi önünde gerçekleştirilen bir açılışla tanıtıldı.

Devlet Bakanı ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu Başkanı Hayati Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada, iyi bir yıl dileğinde bulunarak, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinliklerinin resmi açılışının 16 Ocak'ta yapılacağını, 5 farklı meydanda da etkinlikler gerçekleştirileceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da çalışmaya destek vermekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, 2010 yılında İstanbul'un kültür ve sanat hayatının oldukça renkleneceğini ifade etti.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve İstanbul AKB Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Kurt'un da katıldığı törende, Beyoğlu'nun ışıklandırılması için katılımcılar tarafından düğmeye basıldı.

Tören, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun, ışıl ışıl parlayan İstiklal Caddesi'nde düzenlediği geçit töreniyle sona erdi.

-BEYOĞLU IŞIL IŞIL-

Beyoğlu Güzelleştirme Derneği tarafından, Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesinin destekleriyle 25 yıldır ışıklandırılan Beyoğlu, bu yıl İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından yeni yıla hazırlandı.

Taksim Meydanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aydınlatılırken, İstiklal Caddesi'nin aydınlatılması İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından gerçekleştirildi.

İstiklal Caddesi'nde, Taksim–Tünel arası yaklaşık 1600 metrelik alanda gerçekleştirilen özel çalışmalarda 41 bin metre LED şerit ampul, 175 bin mini ampul, yıldız ve kar tanelerinden oluşan 320 adet motif, 128 adet İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti logosu ve 128 orta süs kullanıldı.

Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Müzesi duvarları, şerit halindeki salkım ışıklandırma ve motiflerle süslenirken, Atatürk anıtının çevresi de 25 adet küre ile ışıklandırıldı.

Ajansın projesi kapsamında Taksim'de tarihi binalar 2010 yılı boyunca özel günlerde aydınlatılarak kutlamaların bir parçası haline gelecek.