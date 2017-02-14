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Yaşam

Taksim ve civarında yollar 2 gün kapalı olacak

Kapalı yollar 16 Şubat tarihinde tekrar açılacak

14 Şubat 2017 12:04

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, '14-15 Şubat emniyet tedbirleri' kapsamında bugün saat 16:00'dan 16 Şubat tarihine kadar Taksim ve civarında bazı yolların 2 gün trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 16.00'dan 16 Şubat Perşembe günü saat 04.00'e kadar, Mete ve İnönü caddeleri trafiğe açık olacak. Sıraselviler Caddesi'ne giriş kapatılacak. Sıraselviler Caddesi'nde İstiklal Caddesi'ne bağlanan yollar kapatılırken, Sıraselviler'den Taksim'e olan trafik akışı, Kazancı Yokuşu'ndan yönlendirilecek.

Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş çıkış ve Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakız Ağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, trafiğe kapalı olacak. Yeni Çarşı, Turnacıbaşı caddeleri, Meşelik Sokağı ve Sadri Alışık Sokağı'ndan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti ve Kılıç Ali Paşa Caddesi'nden Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokağı'na giriş trafiğe kapatılacak.

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