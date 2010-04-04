Taksim-Tünel arası polis-halk yürüyüşü

T24 - Türk Polis Teşkilatının 165. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Beyoğlu Tünel ile Taksim Meydanı arasında ''Polis-Halk Yürüyüşü'' düzenlendi.



Beyoğlu Tünel'den başlayan yürüyüş öncesinde bir konuşma yapan İstanbul Valisi Muammer Güler, Polis Teşkilatının, İstanbul'un güvenliği için canla başla çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:



''Son yıllarda özellikle belli suçlarda düşüşler tespit edildi. Bilgi teknolojisinin bütün imkanlarını kullanıyoruz. Önümüzdeki günlerde, belki Avrupa'da benzeri olmayan bir Bilişim Suçları Müdürlüğü kuruyoruz. Bir bina yapıyoruz bununla ilgili. Mali suçlarla ilgili, kredi kartlarıyla ilgili, internet üzerinden işlenen suçlarla ilgili bütün araştırmalar modern teknolojinin gereklerine göre yapılabilecekler'' diye konuştu.



Polisin hizmet anlayışının, MOBESE sistemindeki gelişmelerin hepsinin polisin güçlenmesine yol açtığını belirten Güler, polisin eğitim kalitesiyle, nitelikli personeliyle, fiziki imkanlarıyla, bilgi teknolojisini kullanan yapısıyla çok daha güzel günlere gideceğini söyledi.





İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın



İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da halkın huzuru için tüm güçleriyle mücadele ettiklerini belirterek, MOBESE sisteminin geliştirilmesi için 10 milyon liralık ek kaynak ayrıldığını bildirdi. Bir MOBESE kamerasının yaklaşık 50 polis demek olduğuna işaret eden Çapkın, bu kameraların polisin duyan kulağı, gören gözü olduğunu sözlerine ekledi.





1 km'lik Türk Bayrağı taşındı



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Jandarma Alay Komutanı Hamza Celepoğlu, polisler, öğrenciler ve vatandaşların da katıldığı yürüyüş sırasında, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Türk bayrağı taşındı, yürüyüşe katılanlar, üzerinde , ''Artık suç değil sevgi işleyin'' yazılı kaşkollar taktı.



Kortejin önündeki otobüsten vatandaşlara karanfil atılan yürüyüş, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde sona erdi.







