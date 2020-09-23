T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksim Meydanı için halk oyuna sunulacak projeler belli oldu

146 proje yarışmıştı

23 Eylül 2020 17:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından düzenlenen Taksim ve çevresi için düzenlenen tasarım yarışmasında halk oyuna sunulacak 3 proje belli oldu.

Taksim Meydanı için İstanbul Planlama Ajansı ve İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen tasarım yarışmasında 146 proje başvurusu yapılmıştı.

Taksim Kentsel Tasarım Yarışması sonucu halk oyuna sunulacak projeler şu şekilde:

Bünyamin Derman ve ekibine ait proje

Kutlu İnanç Bal ve ekibine ait proje

Şerif Süleyman ve ekibine ait proje

ETİKETLER

TaksimTaksim Tasarım YarışmasıİBBprojeİstanbul Planlama AjansıİBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24