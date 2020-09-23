Taksim Meydanı için halk oyuna sunulacak projeler belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından düzenlenen Taksim ve çevresi için düzenlenen tasarım yarışmasında halk oyuna sunulacak 3 proje belli oldu.

Taksim Meydanı için İstanbul Planlama Ajansı ve İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen tasarım yarışmasında 146 proje başvurusu yapılmıştı.

Taksim Kentsel Tasarım Yarışması sonucu halk oyuna sunulacak projeler şu şekilde:

Bünyamin Derman ve ekibine ait proje

Kutlu İnanç Bal ve ekibine ait proje

Şerif Süleyman ve ekibine ait proje