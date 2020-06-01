Taksim, Şişhane metro durakları ve Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16.00'dan sonra kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararıyla Taksim, Şişhane metro durakları ve Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16.00'dan sonra kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16:00 itibariyle yolcu alımına kapatılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Gezi Parkı protestolarının 7. yıl dönümünde dün Gezi Parkı ve çevresini polis bariyerlerle kapatmıştı.