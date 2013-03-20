Taksim Platformu, 'İnsani İstanbul Projesi'ni partilere götürecek

Taksim Platformu, hazırladığı alternatif Taksim projesini önce AKP'ye daha sonra da CHP, MHP ve BDP'yle görüşecek.

Uzmanların yoğun eleştirisi ve sivil toplum kuruluşlarının direnişine rağmen “Taksim Projesi” adı altında başlatılan kazılar devam ediyor. Ancak kazılar devam ederken sivil toplum kuruluşları da çalışmalarına hız verdi.

Serkan Ayazoğlu'nun Taraf'taki haberine göre, geçen hafta Taksim gönüllüleri “Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği”nin kurulduğunu yaptığı basın toplantısıyla ilan etmişti. Bu kez de Taksim Platformu Taksim için hazırladığı alternatif projesini tüm siyasi partilere anlatmaya hazırlanıyor.

İlk hedef projeyi iktidar partisi AKP’ye anlatmak. Ardından CHP, MHP, BDP gibi muhalefet partilerinin de aralarında bulunduğu tüm siyasi partilere proje anlatılarak anlaşma zemini aranacak.

Projeye Betül Tanbay, Murat Belge, Lale Mansur, Tarhan Erdem, Vasfi Kortun, Cengiz Aktar, Pelin Batu gibi isimler destek verirken, siyasi partiler ile görüşmelere katılacak heyet bu isimlerin arasından belirlenecek.



Dünyadan örnekler incelendi



Londra Greenway, Eskişehir Porsuk Çayı, Seul Cheonggyecheon gibi dünyadan birçok uygulama incelenerek hazırlanan projede, Nişantaşı- Beyoğlu arasındaki alan kısmen araç trafiğinden arındırılarak, caddeler mahalleler birbirine bağlanıyor, insan ve yürüme odaklı yaklaşımda içinde yeşil alanlar bulunan kültür vadisi yeniden canlandırılıyor. Proje diğer bölgeler için örnek olacak bir yönetim planı olması açısından da önem arz ediyor. Vadinin rekreasyon ve kültür alanını canlandırmak için pilot bölge olarak seçilmesinin birçok sebebi var. Bu sebeplerin arasında buradaki yeşil alanlar önemli yer tutuyor. Bunun yanında Taksim, Kongre, İTÜ, Nişantaşı gibi yaşam ve kültürün aktif merkezlerin de burada bulunması önemli etkenlerden.



Çok aktörlü katılım şart



Proje ile birlikte Taksim Meydanı, Nişantaşı/Maçka Parkı birbirine bağlanırken park ve yeşillendirilmiş alanlar boyunca kentsel yeşil bir yol yaratılıyor. Projenin gerçekleşmesi için çok aktörlü, karma bütçe kullanabilen bir yapı gerekiyor. İstanbul, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş Belediyeleri’nin yanı sıra Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları, özel sektörün de aktif olarak katılımda yer alması gerekiyor.



Tüm partilerle görüşeceğiz



Taksim Platformu’ndan yapılan açıklamada alternatif projelerinin her şeyden önce insani odaklı olduğu belirtilerek, “Temelde kent yönetiminin, önce kent halkıyla ilişki kurmasını, onun ihtiyaçlarını, imkânlarını, isteklerini dikkate alacak bir kamusal işleyiş modeli oluşturmasını hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bütün siyasal partilerle görüşmelere başlandığı belirtilen açıklama şöyle dendi:

“Amacımız siyasal parti yöneticilerinin kendi başarıları için katılım alanını genişletmesi, bu yaratıcı üretim olanağından yararlanması. İnsanî İstanbul Projesi bu nedenle, hangi siyasal görüşten olursa olsun herkese ve başta da siyasetçilere açık. Başarılı olmaları, halkı yanlarına alabilmeleri için...”