Taksim Meydanı'nın ve TRT'nin Harbiye Binasının İşgali Davası….

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-TRT\'nin Harbiye binasının işgali ve Taksim Meydanı\'nın işgal edilmesi davasının birleştirilmesinin ardından ilk duruşma görüldü. 35\'i tutuklu 131 sanığın yargılandığı davada Savunma yapan sanıklar, FETÖ örgütüyle ilişkilerinin olmadığını, suçsuz olduklarını ve darbeyi bilmediklerini savundu.



DURUŞMAYA 35 SANIK KATILDI

26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmaya 35 tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.



“BYLOCK KULLANMADIM\"

Savunmasını yapan tutuklu eski Yüzbaşı Duran Keskin, mahkemenin adil bir karar vereceğine inancının tam olduğunu belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti. Uzun yıllar terörle mücadele ettiğini belirterek, özgeçmişi hakkında bilgi veren sanık Keskin, “FETÖ ile ilişkim yok, olamaz. Benden FETÖ\'cü olmaz, olsa olsa FETÖ mağduru olur. FETÖ\'nün okullarında okumadım. Devlet okullarında okudum. ByLock kullanmadım. Telefonumla ilgili olarak hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Çünkü dijital deformasyon olabilir\" diyerek darbeyi daha önceden bilmediğini savundu.

“DARBE OLDUĞU SÖYLENMEDİ\"

“15 Temmuz\'da rutin derslere katılmak için Kara Harp Okulu\'na gittim\" diyen sanık Keskin, “Binbaşı Hamza Mermer Hasdal\'a gitmemizin emredildiğini, bu emrin Genelkurmay\'dan verildiğini söyledi. Daha önce hiç gitmemiştim. Bana kanunsuz hiçbir emir verilmedi, darbe olduğu söylenmedi. Binbaşı Mermer, takviye ve yardımcı olarak gideceğimizi, terör olayları olduğunu söyledi\" dedi.



“KİMSEYE ATEŞ ETMEDİM\"

Yolda Binbaşı Hamza Mermer\'in kendisinin askerlerin bulunduğu araca geçmesini söylediğini anlatan sanık Keskin, “Askerlere kendimi tanıtarak, Hamza Binbaşı\'nın söylediklerini aktardım. Kimseye ateş edin talimatı vermedim. TRT Radyo binasında kimseye silah doğrultmadım. Nizamiyede polisleri görünce şaşırdım. Ben olanı biteni izlemekle yetindim. Polislerin silahlı eşyalarının benim tarafımdan alındığı söylenmiş, polisleri rehin almadım. 00.00 gibi ateş açıldı. Harbiye\'deki binaya doğru ateş geliyordu. Bizim aracımızı nizamiyenin girişinin önüne çektim\" şeklinde konuştu.



“İFTİRA ATILMAKTADIR\"

Sanık Keskin, hedef olmamak için kulübede durmaya başladığını kaydederek , “Benim \'ateş edin\' emri verdiğimi söyleyenler iftira atmaktadırlar. Radyo binasında ateş etmedim. Kameralarda silah doğrultmadığım ortadadır. Polisleri rehin almadım. Askerleri hedef olmamaları konusunda uyardım. Nizamiye önüne sivil bir araç geldi. \'Dur\' diye ikazda bulundum. Bu şahıslar üzerime geldiğinde kendilerini tanıtmadılar. Havaya doğru ihtar ateşi yaptım. Kimseye ateş etmedim. Sivillere ateş ettiğim iddiası doğru değildir\" şeklinde konuştu. Daha sonra teslim olduğunu söyleyen sanık Keskin hakkındaki suçlamaları reddetti.



“ADALET BEKLİYORUM\"

Sanıklardan Erdoğan Çelik de TRT Radyosunun yayınını kesmediğini, mallarına zarar vermediklerini, kimseyi hürriyetinden yoksun bırakmadığını, kimseye ateş etmediğini belirtti. İddianameyi eleştiren sanık Çelik, suçu olmadığını, üstleri tarafından kandırıldığını belirterek, “Adalet bekliyorum. Darbe girişimi olduğunu öğrenince polise teslim oldum\" dedi.

“TELEFONU SANIĞIN GÖZÜNE SOKTUM\"

Söz alan müşteki de “Sanık kandırıldığını söylüyor. Darbeyi bilmediğini, kimsenin söylemediğini anlatıyor. Ben o gün sanığın gözüne telefonu soktum, haberleri gösterdim. Şimdi maşa olarak kullanıldığını söylüyor\" dedi. .

ER KONUŞTU

Tutuklu sanık Mücahit Özcan da olay tarihinde askerlik görevini yaptığını, 15 Temmuz\'da içtima olacağının söylendiğini, birlikte yeni olduğu için silahı bile olmadığını, komutanının emriyle kendisine herhangi bir silahın verildiğini ve araçlara bindirildiklerini söyledi.

Sanık Özcan, İstanbul\'da ilk kez bulunduğu için nerede olduğunu bilmediği bir yere götürüldüğünü, binaya girince sivillere yardım ettiğini düşündüğünü, daha sonra kendisine arkaya gitmesi emri verildiğini söyledi. Sanık Özcan şunları söyledi; \"Ön taraftan silah sesleri duydum. Yüzbaşı Duran Keskin, \"ateş edin emri\" vererek, \"kim gelirse vurun, polis gelse dahi vurun\" dedi. Korkuyla havaya ateş ettim. Arka tarafa geçtim, Etrafı izlemeye başladım. Bir polis aracı geldi. Bize, Yüzbaşı Duran Keskin, \"emir mi sorguluyorsun, bu gece çok kan akacak\" dedi. Polis olduğunu düşündüğüm kişi \'buradan gidin\' dedi. Teller üzerinden Harbiye Ordu Evi\'ne geçtik. \'Durun, silahları bırakın\' denildi. Gözaltına alındım.\" Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti. Bugün başlayan dava hafta boyunca sanıkların savunmasının alınmasıyla devam edecek.

DAVALAR BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

TRT\'nin Harbiye\'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 50 kişinin yaralanmasına ve Taksim Meydanı\'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin davalar Ekim ayında birleştirilmişti. Davadaki sanık sayısı 131\'e yükselmişti. Tutuklu sanık sayısı da 35\'e çıkmıştı.

