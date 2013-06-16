Taksim Meydanı'nda son durum

Gezi Parkı’na yapılan polis müdahalesinin ardından bugün Taksim Meydanı’na araç ve yaya çıkışına izin verilmiyor. Meydanda sadece polis, gazeteci ve temizlik işçileri bulunuyor.

Polisin dün gece Gezi Parkı’nı boşaltmasının ardından sabah saatlerinden itibaren meydan araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Belediye görevlileri bir taraftan temizlik yaparken bir taraftan da göstericiler tarafından yakılan iş makineleri kaldırılıyor. Gezi Parkı ve Taksim Meydanı tamamen polisin kontrolüne geçmiş durumda.



Bir grup eylemci de Divan Otel önündeki bekleyişini sürdürüyor. Gece boyunca devam eden polis gösterici çatışması sabah saatleri itibariyle yerini sakinliğe bıraktı. Harbiye’de toplanan bazı göstericilerle polis arasında ise zaman zaman gerginlik yaşandığı belirtiliyor. Gezi Parkı’na ise görevliler dışında kimsenin girişine izin verilmiyor.

Gezi Parkı'na yapılan polis müdahalesinin ardından bugün Taksim Meydanı'na araç ve yaya çıkışına izin verilmiyor. Meydanda sadece polis, gazeteci ve temizlik işçileri bulunuyor. Harbiye'de ise göstericiler ile polis arasındaki gerginlik devam ediyor

Harbiye'de göstericiler ile polis arasında çatışma

Kadıköy'den köprüyü geçerek Mecidiyeköy'e gelen göstericiler Harbiye'ye ulaştı. Sabah saatlerinde bir süre duran müdahale, saat 08.30 civarında Harbiye'de yeniden başladı. Taş atan gruba polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Bu bölgede gözaltılar da devam ediyor.

Şişli'de polis müdahalesi

Şişli Halaskargazi Caddesi'ni kapatan gruba polis müdahale etti. Göstericiler polise taş, bilye ve havavi fişekle saldırdı. Polis bazı göstericileri gözaltına aldı.

Halaskargazi Caddesi Harbiye Orduevi önünde saat 09.00 sıralarında toplanan gösterici grup, yola barikat kurup polise havai fişek, bilye ve taşla saldırdı. Polis, gruba biber gazıyla müdahale etti. Ara sokaklara kaçan göstericilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Polis bazı göstericileri yakalayarak gözaltına aldı. Akrep diye tabir edilen bir zırhlı polis aracı da içerisinde ateş yakılan tenekenin üzerinden geçmeye çalışırken yanma tehlikesi geçirdi.

Valilik: 2'si polis 3 kişi tedavi altında

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Taksim Gezi Parkı'na yapılan müdahale sonrası ikisi polis memuru olmak üzere üç vatandaşın hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Taksim Gezi Parkı'na yapılan müdahale sonrası ikisi Polis Memuru olmak üzere üç vatandaşımızın hastanelerde tedavilerine devam edilmektedir. Şu an itibariyle hastanelerimizde yatarak tedavi gören başka vatandaşımız bulunmamaktadır" denildi.

Jandarma ekipler Mecidiyeköy'de

Gezi Parkı'na yapılan müdahalenin ardından başta Taksim olmak üzere birçok yerde gece boyunca polis eylemcilere müdahale etti. Mecidiyeköy'de de çok sayıda jandarma ve polis ekibi ise olaylar nedeniyle önlem olarak hazır bekletiliyor.



Divan Kavşağı'nda anneler zincir oluşturdu



Harbiye'de Divan Kavşağı'nda bekleyen yaklaşık 70-80 kişilik bir topluluk arasında yer alan bir grup anne polise "Amacımız sadece parkımızı korumaktı. Bize niye böyle müdahale ediyorsunuz? Sizin anneniz yok mu?" dediler. Bunu üzerine bazı polisler ise, "Elbette var. Bugün de Babalar Günü ancak biz görevimizi yapıyoruz" yanıtını verdiler. Anneler daha sonra ellerinde Türk Bayrakları ile topluluğun önünde zincir oluşturdu. Göstericilerin Divan Kavşağı'nda kurduğu barikat ise polisler tarafından kaldırıldı.

Radikal'den canlı akış:

10:30

16.06.2013

Harbiye'de Divan Kavşağı'nda bekleyen yaklaşık 70-80 kişilik bir topluluk arasında yer alan bir grup anne polise "Amacımız sadece parkımızı korumaktı. Bize niye böyle müdahale ediyorsunuz? Sizin anneniz yok mu?" dediler.



10:41

16.06.2013

Şişli Halaskargazi Caddesi'ni kapatan gruba polis müdahale etti. Göstericiler polise taş, bilye ve havavi fişekle karşılık verdi. Polis bazı göstericileri gözaltına aldı. Halaskargazi Caddesi Harbiye Orduevi önünde saat 09.00 sıralarında toplanan gösterici grup, yola barikat kurdu. Polis, gruba biber gazıyla müdahale etti.

09:20

16.06.2013

Bu sabah Harbiye



09:30

16.06.2013

İstiklal Caddesi , Cihangir ve Harbiye'deki çatışmalar sabah saatlerine kadar devam etti. Harbiye’de ise halen polise karşı büyük bir direniş var.