TAKSİM MEYDANI'NDA TAKSİLERE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

Haber-Kamera: Ersan SAN İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı\'nda taksilerde kış lastiği denetimi yaptı. Kış lastiği olmayan ve lastiğinin ebadı standartlara uymayan taksi sürücülerine cezai işlem uygulandı. Taksi sürücüleri yapılan denetimlerden memnun olduklarını belitti. Ekiplerin denetimlerinin süreceğini öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Meydandaki polis araçları.

-Polis ekiplerinin çalışmaları.

-Polisin taksileri durdurmaları.

-Lastik kontrolü.

-Genel ve detay görüntüler.



