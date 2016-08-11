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Yaşam

Taksim Meydanı'nda şüpheli üç bavul kısa süreli paniğe yol açtı

Kontrollü olarak patlatılan iki valizin içinden giysi çıktı

11 Ağustos 2016 14:27

Taksim Meydanı’nda sabah saatlerinde metro istasyonu ile Atatürk Kültür Merkezi arasında yer alan pano dibine bırakılan 3 bavulu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bavulların bulunduğu alanı güvenlik şeridi ile kapattı.

Herhangi bir patlayıcı ihtimalini göz önünde bulunduran polis, olay yerine bomba imha uzman ekip istedi.

Güvenlik nedeniyle meydana çıkan bazı yollar yaya trafiğine kapatıldı. Bölgeye uzman ekipler gönderildi. Kontrollü olarak patlatılan üç bavulun içinden giysi çıktı.

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