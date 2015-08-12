Taksim Meydanı'nda şüpheli paketten bez parçası çıktı

Taksim Meydanı'nda bir MOBESE kamerasının önüne bırakılan şüpheli paket nedeniyle güvenlik çemberine alınan bölgede fünye ile kontrollü olarak patlatılan poşetten bez parçaları çıktı.

Radikal'de yer alan habere göre, Taksim Meydanı'na çıkan Abdülhak Hamit Caddesi girişinde bulunan MOBESE kamerasının dibine bırakılan poşet polisi alarma geçirdi.

Geniş güvenlik önlemi alan polis, paketin çevresini güvenlik şeridine aldı. Yayaların geçişine de izin verilmedi.

Olay yerine gelen bomba imha ekibi, kısa süreli incelemenin ardından paketi fünye ile kontrollü olarak patlattı.

Parçalanan poşetin içinden bez parçaları çıktı.