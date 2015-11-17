Taksim Meydanı Projesi'nde sona yaklaşıldı

13 Eylül 2013 tarihinde tamamlanan ve yaya kullanımına açılan fakat beton görünümü sebebiyle eleştirilere hedef olan Taksim Meydan’ındaki çalışmalar sona yaklaşıyor.

DHA’nın haberine göre Koruma Kurulu onayıyla yürütülen çalışmalarda zemin düzenleme çalışmalarında sona gelindi. Büyük bir şantiyeyi andıran meydanda çalışmalar şu anda Tarlabaşı Bulvarı'ndan meydana girişteki merdivenlerin yapıldığı bölüm ile Gezi Parkı'yla meydanın buluştuğu hatta yoğunlaşmış durumda. Meydanda yapılacak olan süs havuzlarının da kaba inşaatları tamamlandı. Şu anda içleri çakıl taşıyla dolu alan bu havuzların elektrik tesisatlarının da yer altından çekildiği belirtildi. Proje tamamlandığında Taksim Meydanı'nda 3 bin 500 metrekarelik bir alanda aromatik bitki bahçesi bulunacak. Projede 1700 yeni bitki dikilmesi planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin projelendirip hayata geçirdiği Taksim Meydan Düzenleme Projesi’yle trafik, tünellerle meydan altına alınmış ve yayaların Gezi Parkı, Atatürk Kültür Merkezi, Talimhane ve İstiklal Caddesi arasında trafik kesintisi olmadan yürüyebildiği 100 bin metrekarelik alan inşa edilmişti. Ancak geçen zaman boyunca meydandaki gerekli düzenlemeler bir türlü tamamlanamadığı için, meydanın nasıl olacağı merak konusu olmuştu.