Taksim Meydanı'nda kazı başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhuriyet Caddesi 5 Kasım 2012 Pazartesi gününden itibaren, Tarlabaşı’ndaki Otopark’tan, Divan Oteli önüne kadar trafiğe kapatılacak. Trafik, alternatif güzergahlardan verilecek. İlk olarak, Zambak Sokak ve Divan Oteli tarafında başlatılan çalışmalarla elektrik ve su şebekeleri yeniden düzenleniyor.

Yaklaşık 240 gün sürecek çalışmalar sırasında trafiğin aksamaması için trafik sirkülasyon planları hazırlandı.

Trafik; Tarlabaşı-Harbiye yönünde; Taksim Meydanı üzerinden, Mete Caddesi-Asker Ocağı Caddesi- Cumhuriyet Caddesi (Divan Oteli önünden),

Harbiye-Tarlabaşı yönünde ise, Cumhuriyet Caddesi (Divan Oteli önünden), Abdulhakhamit Caddesi ve Tarlabaşı’ndan verilecek.

Koruma Kurulu’nun 10 Ekim tarihli kararıyla başlıyor

II Numaralı Koruma Kurulu’nun 10 Ekim 2012 tarihli kararıyla başlayacak Taksim Meydan Düzenleme Projesi sayesinde; Taksim Meydanı araç trafiğinden arındırılarak yayaların kullanımına açılacak.

Meydanı yayalaştırma projesi ile, Tarlabaşı Bulvarı – Cumhuriyet Bulvarı araç trafiği yer altına alınacak. Tarlabaşı’ndan gelen araçlar kesintisiz bir şekilde Harbiye, Taşkışla, Dolmabahçe yönüne gidebilecek. Gümüşsuyu, Sıraselviler ulaşımı Mete Caddesi üzerinden AKM önü -The Marmara Otel önünden yüzeyden sağlanacak.

Tek tünel yapılacak

Cumhuriyet Caddesi üzerinde Tarlabaşı-Harbiye yönünde 400 metre, Harbiye-Tarlabaşı yönünde 320 metre uzunluğunda tek tünel yapılacak. Anıt etrafındaki araç trafiği, otobüs ve duraklar meydandan kaldırılacak.

Gezi Parkı, AKM önü, Talimhane ve İstiklal Caddesi’ne yayalar trafik kesintisi olmadan ulaşabilecek. Araç altgeçidi, Tarlabaşı Bulvarı istikametinde mevcutta bulunan araç otoparkından, Divan Oteli önüne kadar devam edecek. Böylece Taksim, yaklaşık 100.000 m2 lik yayalaşmış bir meydana kavuşmuş olacak.