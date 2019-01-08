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TAKSİM MEYDANI'NDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)  İstanbul'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar öğle saatlerine doğru Taksim Meydanı'nda etkisini arttırdı

08 Ocak 2019 14:59

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) 
İstanbul\'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar öğle saatlerine doğru Taksim Meydanı\'nda etkisini arttırdı. Kar, rüzgarın etkisiyle meydandakilere zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri meydanda ve anıt çevresindeki biriken karları kürek yardımıyla küredi. 
Taksim Meydanı\'da başta yabancı turistler olmak üzere kar yağışını görenler Taksim Anıtı\'na giderek o anları ölümsüzleştirdi. 
Taksim ve çevresinde ara yollarda park halindeki araçların üstleri gece yağan karla beyaza bürünürken, trafiğe çıkan bazı araçların sürücülerinin araçlarındaki karı temizlemediği gözlemlendi. 

Görüntü dökümü:
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-Taksim Meydanı
-Yağışın görüntüsü
-Belediye ekiplerinin kar küremesi
-Kağıthane ve Beyoğlu\'nda trafik
-Cadde üzerinde yol kenarında karla kaplı araçlar
-Yeşillik alanlardaki kar örtüsü
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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