T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksim Meydanı'nda banka şubesine sandalye bacağıyla saldırı

Özgür EREN - Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA) - TAKSİM Meydanı'nda bir kişi banka şubesine sandalye bacağı ile saldırdı

18 Kasım 2017 15:27

Özgür EREN - Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA) - TAKSİM Meydanı\'nda bir kişi banka şubesine sandalye bacağı ile saldırdı. Polis ekiplerinden kaçan saldırgan kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıda banka şubesinin güvenlik kameraları ve kabloları zarar gördü.

Olay Taksim Meydanı\'ndaki bir banka şubesinin önünde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. 31 yaşındaki Ferhat Kayman banka şubesinin önüne gelerek elinde bulunan tahta sandalye bacağı ile bir anda saldırmaya başladı. Önce bankanın güvenlik kamerasını kıran Kayman ardında başka bir güvenlik kamerasının da kablolarını kopardı. Daha sonra elindeki sandalye bacağı ile bankamatiklere ve bankanın kepenklerine vurmaya başladı. Ferhat Kayman\'ı gören çevredekiler  durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Kayman kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından  polis ekipleri Kayman\'ı yakalayıp gözaltına aldı. 
Gözaltına alınan kişi, Taksim Polis Merkezi\'ne götürüldü.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERENZeki GÜNALDHATAKSİM MeydanıPolisSaldırıdaOlay Taksim MeydanıFerhat KaymanKaymanDahaOlayKısaTaksim Polis MerkeziFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24