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TAKSİM MEYDANI'NDA ATLI BİRLİKLERE YOĞUN İLGİ 

  Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)  Taksim Meydanı'nda göreve başlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler vatandaşların ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı

25 Kasım 2018 17:16

 

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) 
Taksim Meydanı\'nda göreve başlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler vatandaşların ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Geçtiğimiz hafta Sultanahmet Meydanı\'nda göreve başlayan atlı polisler bugün de Taksim ve civarında görev almaya başladı. Taksim Meydanı\'nda kadın ve erkek atlı polisleri gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Birliklerle fotoğraf çektiren vatandaşların atları da sevmelerine izin verildi. 

Görüntü dökümü:
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-Vatandaşların ilgisi
-Kalabalıktan detaylar
-Fotoğraf çektiren vatandaşları
-Birliklerdne detaylar

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