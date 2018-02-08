Taksim Meydanı'nda "askıda kıyafet"

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) TÜRK Milleti Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) üyesi iki kişi Taksim Meydanı\'na gelerek aydınlatma direklerine kıyafet astı.



İhtiyaç sahiplerinin alması için asılan kıyafetler, bir çok yerde uygulanan \'Askıda Ekmek\' uygulamasını hatırlattı. Büyükler ve küçük çocuklar için asılan yardımlar kısa sürede ihtiyaç sahipleri tarafından asıldıkları yerden alındı. TÜMYAD 2. Başkanı Dilek Başyeşil yaklaşık bir ay önce bu uygulamaya başladıklarını belirterek, \"Sokakta insanlarımıza ulaşmak adına bu şekilde rahatlıkla alabilirler diye düşündük. Bize gelen yardımlar ölçüsünde biz de iletiyoruz. Öncelik çocuklarımızda ama bize gelen yardımlar ölçüsünde bu şekilde dağıtım yapıyoruz\" diye konuştu.



Derneğin çalışması için sosyal medya üzerinden vatandaşların katılımının sağlanabileceğini de belirten Başyeşil ve derneğin gönüllü üyesi bir kişi kıyafetleri astıktan sonra meydandan ayrıldı.

(FOTOĞRAF)



