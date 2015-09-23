Taksim Meydanı'na aromatik bitki bahçesi

Yayalaştırma projesi tamamlandıktan sonra, Taksim Meydanı’nda Mayıs ayında başlayan düzenleme çalışmaları kapsamında Meydan’a ‘aromatik bitki bahçesi’ yapılması planlanıyor. Sona yaklaşılan zemin düzenlemeleri çalışmaları tamamlandıktan sonra Taksim Meydanı’nda oturma birimleri ve süs havuzları yapılacak, yeni ağaçlar dikilecek.

DHA’dan Ali Aksoyer ve Zeki Günal’ın haberine göre; proje kapsamında Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Anıtı’nı daha da ortaya çıkarması beklenen düzenlemeler gerçekleştirilecek.

13 Eylül 2013’te tamamlanarak yayalara açılan ancak betonarme görünümüyle eleştirilerin hedefi haline gelen Taksim Meydanı’ndaki çalışmalar geçtiğimiz Mayıs ayında başlamıştı. Koruma Kurulu onayıyla yürütülen çalışmalarda ilk önce zemin düzenlemesi yapıldı.

Çalışmalar, bugünlerde metro istasyonun bulunduğu bölümde yoğunlaştı. Metroya zarar vermemek için titizlikle yürütüldüğü belirtilen çalışmaların tamamlanmasının ardından oturma birimleri ve süs havuzları yapılacak. Meydanda 3 bin 500 metrekarelik bir alanda aromatik bitki bahçesi bulunacak. Projede meydana 1700 yeni bitki dikilmesi planlanıyor. Taksim Meydan Düzenleme Projesi’yle trafik tünellerle meydan altına alınmış ve yayaların Gezi Parkı, Atatürk Kültür Merkezi, Talimhane ve İstiklal Caddesi arasında yürüyebildiği 100 bin metrekarelik alan inşa edilmişti.