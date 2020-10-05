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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki tezgahların işgaliye izinleri iptal edildi

05 Ekim 2020 11:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki simit, kestane ve mısır tezgahlarının işgaliye izinlerini iptal etti. Tezgahların çoğunun aynı kişilere ait olduğu öğrenildi.

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