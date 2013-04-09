Taksim Meydanı projesi 3 ay içinde bitirilecek

31 Ekim 2012'de başlayan Taksim Meydanı'nın trafikten arındırılarak yayalaştırılmasını öngören projenin yüzde 50'si tamamlandığı açıklandı. Çalışmaların 3 ay içinde biteceği öngörülüyor.

Proje kapsamında ilk olarak, Zambak Sokak ve Divan Oteli tarafında başlatılan çalışmalarla elektrik ve su altyapıları deplase edildi. Cumhuriyet Caddesi'nde 5 Kasım'da başlayan çalışmalar kapsamında, Tarlabaşı Bulvarı'ndaki mevcut otopark ile Divan Oteli önüne kadar olan 400 metrelik kısmın trafiğe kapatıldı.

İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla yürütülen çalışmaların 5 aylık döneminde, projenin yüzde 50'si bitirildi. Bu kapsamda, altyapı deplaseleri, kazık imalatları ve hafriyat tamamlandı.

Bu aşamadan sonra alt geçidin temel ve tabliye imalatları (sanat yapıları) yapılacak.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde yürütülen kazı çalışmaları da sona erdi. Çalışmalar sırasında geç Osmanlı dönemine ait iki su gideri bulundu. Kurul kararı doğrultusunda, tarihi kalıntıların dışındaki bölümlerde çalışmalara devam ediliyor.



100 bin metrekarelik meydan



Taksim Meydan Düzenleme Projesi sayesinde Taksim Meydanı araç trafiğinden arındırılarak, yayaların kullanımına açılacak. Proje sonunda Tarlabaşı Bulvarı–Cumhuriyet Bulvarı araç trafiği yer altına alınacak. Tarlabaşı'ndan gelen araçlar kesintisiz bir şekilde Harbiye, Taşkışla, Dolmabahçe yönüne gidebilecek.

Gümüşsuyu, Sıraselviler ulaşımı Mete Caddesi üzerinden AKM önü-The Marmara Otel önünden yüzeyden sağlanacak. Cumhuriyet Caddesi üzerinde Tarlabaşı-Harbiye yönünde 400 metre, Harbiye-Tarlabaşı yönünde 320 metre uzunluğunda tek tünel yapılacak. Anıt etrafındaki araç trafiği, otobüs ve duraklar meydandan kaldırılacak.

Gezi Parkı, AKM önü, Talimhane ve İstiklal Caddesi 'ne yayalar trafik kesintisi olmadan ulaşabilecek. Araç alt geçidi, Tarlabaşı Bulvarı istikametinde mevcutta bulunan araç otoparkından, Divan Oteli önüne kadar devam edecek.