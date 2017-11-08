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Yaşam

"Taksim meydanı önce taksicilerden kurtulmalı..."

"Tarlabaşı’na dönen kavşakta alt geçit yapıldığı ilk günden beri burası içinden çıkılmaz bir hale dönüştü"

08 Kasım 2017 11:31

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Taksim'de yaşanan trafik sorunun çözülmesi için yetkililere çağrı yaptı. Trafik sıkıntısının taksilerden kaynaklandığını belirten Semercioğlu, "Bu keşmekeşin en büyük sebebi de taksiler. Taksim’in Sıraselviler tarafında da aynı taksici terörü yıllardır sürüyor. Çünkü İstanbul’un eskisi, yenisi, şimdiki Trafik Şube Müdürü, Taksim’i taksici teröründen kurtarmak istemiyor..."dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Taksim'deki trafikle alakalı olarak "Taksim'de artık araç trafiği görmeyeceksiniz; tamamen yayalaştırılacak" ifadesini kullandı.

Cengiz Semercioğlu'nun "Taksim meydanı önce taksicilerden kurtulmalı..." başlığıyla yayımlanan (8 Kasım 2017) yazısı şöyle:

 

Yeni AKM ile birlikte Taksim’i trafiksiz bir meydan hale getirecek yetkililere bir çağrım var.

Lütfen Gezi Parkı’nın Divan Otel tarafındaki kavşakta bir gününüzü geçirin...
Divan’ın oradan Tarlabaşı’na dönen kavşakta alt geçit yapıldığı ilk günden beri burası içinden çıkılmaz bir hale dönüştü.
Günün 24 saati trafik var...
Mete Caddesi’nden gelip Divan’a doğru dönen kavşak her zaman kilit.
Taksim Meydanı’nın Harbiye tarafına bakan cephesinden yapılan U dönüşü, sanki araçların dönmemesi için tasarlanmış. Bir de orada belediye otobüslerinin kullandığı cebi kaldırdılar şimdi, iş iyice arapsaçına döndü...
Şu an Gezi Parkı’nın her üç yanı da ağır trafik işkencesi altında, 4’üncü tarafı da meydana bakıyor zaten, araç trafiğine kapalı.
Şimdi Gümüşsuyu’ndan gelip AKM’nin önünden geçip Mete Caddesi’ne bağlanan trafik de yer altına alınacak...
Böylece meydan tamamen yayalara ait olacak.
AKM’nin önünün yayalaştırılması sonuna kadar doğru ancak trafiği yer altına almak çözüm değil.
Trafiği düzenleyenler Divan Otel’in önünden günde iki defa geçsin, ne dediğimi anlayacaklar zaten. Bu keşmekeşin en büyük sebebi de taksiler.
Taksim’in Sıraselviler tarafında da aynı taksici terörü yıllardır sürüyor. Çünkü İstanbul’un eskisi, yenisi, şimdiki Trafik Şube Müdürü, Taksim’i taksici teröründen kurtarmak istemiyor...

Taksim taksicilerden kurtulmadığı sürece istediğiniz kadar trafiği yeraltına alın, sadece keşmekeşi daha çok artırırsınız...

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