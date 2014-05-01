Taksim'de 1 Mayıs nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemleri alınınca meydan kuşlara ve güvenlik güçlerinden kaçarak giren turistlere kaldı.

Polis, kutlamaların Taksim Meydanı'nda yasak olması sebebiyle meydanda geniş güvenlik önlemleri aldı. Alınan önlemler nedeniyle Taksim Meydanı güvercinlere kaldı. Radikal gazetesinden Fatih Yağmur’un haberine göre, boş kalan meydanda güvercinler ilginç görüntüler oluşturdu. Otelden çıkış yapan turistler, polis nezaretinde meydandan çıkarılıyor.

Almanya'dan bir haftalığına İstanbul'a gelen Şevki Turhal ve Angelica Zeller Turhal çifti alınan yoğun güvenlik önlemlerine tepki gösterdi. İstanbul'u özgürce gezemediklerini söyleyen Şevki Turhal, "Bir haftalığına eşimle birlikte tatile geldik. 1 Mayıs'a bu şekilde denk geleceğini bilseydik Türkiye 'ye gelmezdik. Bugün planımız Taksim ve çevresini gezmekti. Ancak hiçbir yere gidemiyoruz" diye konuştu.

Turhal'ın eşi Angelica Zeller Turhal da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Avrupa'da bayram gibi kutlanıyor. Ancak İstanbul'da bunun esintisi bile yok" dedi.