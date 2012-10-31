Taksim'de 240 günlük çalışma başladı

Taksim Meydanı Düzenleme Projesi çalışmaları kapsamında yaklaşık 240 gün sürecek çalışmaların başlatıldığı belirtti. Bu çerçeve kapsamında, Cumhuriyet Caddesi 5 Kasım'dan itibaren Tarlabaşı'ndaki otoparktan, Divan Oteli önüne kadar trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Söz konusu projede, trafiğin aksamaması için alternatif güzergahların oluşturulduğu ve Cumhuriyet Caddesi'nin de, 5 Kasım'dan itibaren Tarlabaşı'ndaki otoparktan, Divan Oteli önüne kadar trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, projede ilk olarak, Zambak Sokak ve Divan Oteli tarafından başlatılan çalışmalarla, elektrik ve su altyapılarının deplase edilerek korunduğu belirtildi.

Açıklamada, trafikte herhangi bir aksamaya engel olmak adına, trafik sirkülasyon planları hazırlandığı kaydedildi. Ayrıca trafiğin Tarlabaşı-Harbiye yönünde Taksim Meydanı üzerinden, Mete Caddesi-Asker Ocağı Caddesi-Cumhuriyet Caddesi (Divan Oteli önünden), Harbiye-Tarlabaşı yönünde ise Cumhuriyet Caddesi (Divan Oteli önünden), Abdulhakhamit Caddesi ve Tarlabaşı'ndan verileceği belirtildi.



Otobüs ve duraklar Meydan'dan kalkacak



Açıklamada, 2 Numaralı Koruma Kurulu'nun 10 Ekim 2012 tarihli kararıyla başlanacağı, Taksim Meydan Düzenleme Projesi ile Taksim Meydanı'nın yayaların kullanımına açılacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

''Meydanı yayalaştırma projesi ile Tarlabaşı Bulvarı–Cumhuriyet Bulvarı araç trafiği yer altına alınacak. Tarlabaşı'ndan gelen araçlar kesintisiz bir şekilde Harbiye, Taşkışla, Dolmabahçe yönüne gidebilecek. Gümüşsuyu, Sıraselviler ulaşımı Mete Caddesi üzerinden AKM önü-The Marmara Otel önünden yüzeyden sağlanacak.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde Tarlabaşı-Harbiye yönünde 400 metre, Harbiye-Tarlabaşı yönünde 320 metre uzunluğunda tek tünel yapılacak. Anıt etrafındaki araç trafiği, otobüs ve duraklar meydandan kaldırılacak. Gezi Parkı, AKM önü, Talimhane ve İstiklal Caddesi'ne yayalar trafik kesintisi olmadan ulaşabilecek. Araç altgeçidi, Tarlabaşı Bulvarı istikametinde mevcutta bulunan araç otoparkından, Divan Oteli önüne kadar devam edecek. Böylece Taksim, yaklaşık 100 bin metrekarelik yayalaşmış bir meydana kavuşmuş olacak.''